Cuauhtémoc, agradecido con Henry Martín por los festejos

Chivas rechazó al yucateco antes de llegar al América

Cuauhtémoc Blanco le agradeció al yucateco Henry Martín por haber hecho los festejos en su honor en el Clásico Nacional.

“Agradecerle a Henry por hacer esos festejos, la verdad que me da tanta emoción de recordarlos porque son momentos para nosotros muy padres como jugadores y luego en un clásico”, declaró en un vídeo.

“Muchas gracias, hijo. La verdad que muchas gracias, no me lo esperaba. Ahora yo te voy a invitar a comer para agradecerte por ese gran detalle que tuviste”, dijo. “Lo vamos a hacer sin cámaras, porque no me gusta, eso es de todo corazón, eso es de cuates, de brothers, platicar de algunas experiencias que yo tuve o que tuviste tú cuando llegaste al América. Esperamos la próxima semana, ese va a ser un secreto, yo te voy a echar esa llamadita, nos vamos a ir a comer y a disfrutar ese festejo”, añadió el exjugador.

Antes de llegar al América, Henry pudo ser jugador de las Chivas, sin embargo, en Guadalajara lo rechazaron por su “alto costo”.

Con su doblete ante Chivas, Henry llegó a 47 goles con el América con los que igualó a Antonio de la Torre y superó Kléber Boas.