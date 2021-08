”Cuco”, enchufado

El ecuatoriano ha respondido bien en el campeonato

Llegó como goleador, con esa fama arribó de Ecuador, pero la realidad es que Bryan Angulo de inicio decepcionó, no tuvo mucha continuidad, y terminó por irse.

Se fue, y cuando volvió parecía ser de relleno, para que la directiva no gastara. Pero ha convencido, por lo menos ha respondido con goles, ya suma dos, los mismos que el torneo pasado.

Esta mejoría, Angulo se lo achaca “a que me han dado confianza. Si a un jugador le dan confianza va a demostrar lo que sabe y porqué fue contratado. Me siento feliz, un delantero vive del gol”.

Juan Reynoso, técnico de la Máquina, suele darle oportunidad a todos sus jugadores, por lo que en este instante la Máquina tiene un grueso de 16-17 jugadores que rotan la titularidad.

Con Robert Dante Siboldi eso no pasaba y el “Cuco” lo sufrió en carne propia.

“No tuve roces, no he sido jugador problemático. Uno como jugador busca tener continuidad y por eso pedí salir y cuando volví fue para demostrar el porqué se me contrató”, señaló el surgido en el Emelec.

De la ida de la Concachampions ante el Monterrey en donde cayeron por la mínima, el “Cuco” reconoció que salieron dormidos al campo y en el pecado se llevaron la penitencia.

“Hay que entrar más prendidos, en la Concacaf entramos dormidos y el sábado se notó que tenemos que salir así y no nos van a poder parar”, señaló.

Angulo recordó que Cruz Azul empezó el campeonato con bajas de jugadores que fueron convocados con México a los Juegos Olímpicos y la Copa Oro y ahora, con el cuadro completo, debe mejorar.— EL UNIVERSAL Y EFE