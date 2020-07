Da los primeros pasos

Andrés Gudiño nos habla de su presente celeste

Cuando hablamos de lo que se sacrifica para alcanzar las metas, uno puede sentirse afortunado si las va logrando. Así se dice Andrés Gudiño Portilla. Desde los 15 años se marchó de casa a tratar de hacer realidad sus objetivos, de cumplir sus sueños en el fútbol.

Y poco a poco, el yucateco las ha ido alcanzando. En la adolescencia viajó a Quintana Roo para sus inicios en el balompié profesional, picando piedra en un mundo tan competitivo y complicado como es el fútbol. De allá, categoría tras categoría hasta ponerse donde quería: Primera División.

Ya probó el estar en un partido del primer equipo del Cruz Azul, en la Copa GNP, jugando 30 minutos ante Pumas de la UNAM con nota aprobatoria. Pero, con 23 años, tiene muchísimas expectativas todavía en una carrera que puede llegar lejos, si mantiene el paso que le llevó a estar donde está. Y no quiere bajarse del vagón principal de la Máquina.

¿Cómo hacerle?

“Trabajando, como siempre he hecho”, dice el joven meridano, vecino de Magnolias, en Chuburná. Ex de la Federal 5 (Pensiones) y la Prepa 2 (Yucalpetén), Andrés charló con el Diario sobre la trayectoria que lleva. De cómo comenzó, de su equipo favorito, de sus deseos y entrega de siempre, del Covid-19, el tema de moda.

Primero lo primero… Los sueños se hicieron para cumplirse y el que trabaja tiene recompensa, ¿no?

Todas las personas tienen sueños desde pequeños. Soy afortunado de poder estar cumpliendo uno de mis sueños mas importantes, que era ser jugador profesional. Pero eso no es de la noche a la mañana, tienes que trabajar por tus sueños, despertarte día a día con ese enfoque de lo vas a cumplir y pase lo que pase vas a seguir trabajando para cumplirlos.

¿Cuánto vale al apoyo de papá y mamá, los hermanos, toda la familia? Tus ausencias habrán pesado, con ellos y contigo.

El apoyo de mis papás, de mi familia, es muy importante. Desde chico salí de casa, tenía 15 años, y como papás es difícil autorizar que tu hijo se vaya a vivir a otro estado, a jugar fútbol a otro estado, a vivir solo. Es una ventaja que tuve porque mis padres siempre me apoyaron en todo momento, tuve que salir desde pequeño, estuvieron al pendiente de mí, eso es importante porque no me dejaron desviarme del camino correcto.

En lo futbolístico, estamos hablando del primer yucateco en estar bajo los tres palos en Primera División. ¿Abriendo puertas, pues se sabe que hay talento bajo los tres palos?

Espero poder debutar en Liga, ser el primer portero yucateco en jugar en Primera División, sería algo extraordinario, voy a luchar para que eso suceda.

¿Cruz Azul es tu equipo desde la infancia? ¿O las circunstancias te llevaron a ser cementero?

Mi equipo favorito de toda la vida, desde la infancia, han sido las Chivas de Guadalajara. Pero bueno, ahora trabajo para Cruz Azul y mi amor a la camiseta es para Cruz Azul.

¿Qué sensación tuviste cuando te indicaron que calientes para entrar al partido ante Pumas? ¿Y lo sentido en el momento en que ya estabas en el terreno de juego?

Desde antes en la charla técnica ya me habían dicho que íbamos a jugar 30 minutos cada portero. Estaba preparado mentalmente para a tal minuto pararme a calentar, a tal minuto entrar a la cancha. Ya estaba mentalizado desde antes de lo que tenía que hacer, y que lo tenía que hacer bien, claro.

Catorce yucatecos han jugado solamente en Primera. Cifra reducida si se toma en cuenta la cantidad de ligas, especialmente infantiles, que es donde se siembra. Ahora, Andrés espera dejar huella como han hecho otros, desde Carlos Iturralde Rivero, el primero.

Y ahora, a tratar de ganar la titularidad en un equipo en el que aparece José de Jesús Corona como el primero, algo complicado, pero no imposible.

Ganarse un puesto en el once titular siempre va a ser difícil aquí y en cualquier equipo, como dices, y no va a ser imposible. Yo trabajo todos los días para que eso suceda, me esfuerzo al máximo, al fin y al cabo, las decisiones las toma el entrenador y hay que respetar esas decisiones, para eso está al frente del equipo. Pero aun así, te toque o no te toque jugar o estar entre los convocados o lo que sea, me estoy preparando para cuando llegue ese momento de poder jugar, todos los días entreno al máximo, me esfuerzo al máximo para lograrlo.

¿Algún jugador con el que te lleves mejor? ¿La relación con el actual técnico Robert Dante Siboldi, qué tal es?

En el equipo hay un gran plantel, un gran grupo. Antes de jugadores, todos son grandes personas, nos llevamos bien, tenemos una gran comunicación entre nosotros. He tenido la oportunidad de llevarme un poco mejor con Jesús Corona, el hecho de ser porteros nos ha unido un poco más. La relación con el entrenador es buena. El profesor Siboldi es una persona que siempre está pendiente de ti, te apoya, está dándote consejos. La relación que tengo con él para mí es buena.

Mala suerte que no hayas podido jugar ante América... y ante Henry

El que toma las decisiones es el entrenador. No siempre te puede tocar jugar, pero hay que aceptar las decisiones con la mejor cara y con la mejor disposición, cada quien tiene sus razones y hay que respetarlas. Siempre entreno al máximo para que cuando me toque la oportunidad jugar al cien.

¿Hobbies? ¿Distractores? ¿Qué pasa por la mente de Andrés Gudiño fuera del ambiente del fútbol?

Hobbies no tengo muchos, toda mi vida me he dedicado al fútbol, pero me gusta pasar el tiempo que pueda con mi familia, sacar a pasear a los perros, caminar. Todo eso me gusta. También trato de hablar con mi familia, jugar Xbox en línea con ellos. En realidad es que toda mi vida he pensado en el fútbol, me he dedicado a esto desde niño.

¿Y si no fuera en el fútbol lo que siguiera?

La verdad es que no me veo haciendo otra cosa. Pero soy de las personas que, si me tocara no estar en el fútbol, o en el trabajo que esté, o en lo que esté haciendo, siempre estaré dando lo mejor.

¿Metas y sueños?

Lo que viene es seguir trabajando, esforzándome, y hacerme de un nombre en Cruz Azul y en la Liga MX.

Y mientras, el coronavirus afecta en todos lados, en Yucatán con contagios y decesos en aumento, y en el fútbol nacional jugando a puerta cerrada. Andrés señala: “Si, sé que está todo parado de nuevo. Esperemos que pronto se acabe todo esto”.— gaspar silveira