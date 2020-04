Dak Prescott organiza fiesta en plena cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Durante la cuarentena, Dak Prescott, quarterback de los Cowboys, se ha caracterizado por ignorar las medidas establecidas por el gobierno estadounidense para evitar el contagio de coronavirus.

We already know Dak Prescott and Zeke party was full of Becky’s and Karen’s. Exhibit A pic.twitter.com/dWpfSjZBbH