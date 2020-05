Le saca provecho

Dalilah cumple con el Ramadán en la cuarentena

La atleta estadunidense de origen musulmán Dalilah Muhammad, récord mundial en los 400 metros con vallas, se siente espiritualmente bien por cumplir los 30 días de ayuno del Ramadán y de esta forma le sacó provecho a la cuarentena del Covid-19.

“El año pasado lo intenté, pero no pude hacer los 30 días completos. Esta vez, sin un gran campeonato por venir, fue algo que realmente pude hacer. Entrené en ayunas y es extremadamente difícil, pero no tener que entrenar tan intensamente ayuda”, expresó al diario inglés The Telegraph.

Muhammad, quien vive en Los Ángeles, California, cumplió el ayuno del Ramadán, que fue del 23 de abril al 23 de mayo, durante el cual no deben comer ni beber agua durante el día.

“Este Ramadán ha sido el más difícil, incluso más que el año pasado. Pensé que al no estar entrenando será más fácil, pero no tener tanto apoyo de la comunidad y de la familia y estar sola en casa, todo lo que quiero es comer”, dijo la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Compartió que cuando entrena y compite se enfoca en alimentar su cuerpo. “Este año, cuando se informa que todas las competencias están canceladas, todas las reglas estaban fuera. Estoy comiendo todo lo que quiera, un montón de dulces”.

Para Dalilah Muhammad ha sido la cuarentena por el Covid-19 un tanto complicada, porque sus padres y hermana viven en Nueva York, ciudad que fue severamente azotada por esta enfermedad respiratoria, aunque le alivia el saber que están todos bien de salud.

El Covid-19 también le generó una especie de frustración.

“Cuando recibí la noticia, no me di más de 24 horas para estar molesta por eso. Luego busqué lo positivo y el ayuno fue definitivamente el objetivo número uno para mí al saber que todo está cancelado”, expresó la velocista.

Durante el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019 rompió su propio récord mundial en los 400 metros con vallas, al conquistar el oro en 52 segundos y 16 segundos, y obviamente es la candidata a la doble corona olímpica.— NOTIMEX