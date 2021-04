Dama de compañía denuncia que los del Manchester no pagaron su servicio

Shona River aseguró que le brindo servicio a un par de famosos jugadores. Señaló que como clientes son malísimos y que hasta te quitan dinero.

INGLATERRA.— Shona River afirmó que fue dama de compañía de tres estrellas del equipo de futbol Manchester United, quienes no le pagaron por sus servicios y, además, uno le quitó casi 5 mil pesos mexicanos para pagar las pizzas.

La actriz de cine para adultos hizo estas declaraciones en el podcast "How To Be A Pornstar/ Cómo ser una estrella porno", donde ella habló sobre lo que era ser chica "escort" de un futbolista de la famosa Premier League de Inglaterra.

La actriz de contenido triple X señaló que la experiencia de ser dama de compañía de un futbolista no fue tan agradable, pues afirmó que a las principales estrellas no les gusta pagar por sexo y esperan que las acompañantes hagan su trabajo gratis.

Asimismo, explicó que los jugadores buscan que sus damas de compañía se mantengan en un bajo perfil. "Te quieren en las sombras. "El hecho de que tengan mucho dinero no significa que quieran ser generosos".

Sobre la anécdota donde un deportista del Manchester le quitó 200 euros (casi 5 mil pesos mexicanos) para alimentos, señaló: "Le pregunté al respecto y me dijo: 'Lo siento, pedí pizza para mis amigos y la acepté; no tenía más dinero'".

