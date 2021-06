Daniella Chávez compara triunfo de chile con un encuentro sexual

CHILE.— Daniella Chávez hizo un particular análisis del triunfo de la selección chilena por 1-0 sobre Bolivia, comparándola con un encuentro sexual con un "chico lindo y precoz".

"Los partidos de Chile ya son como tener sexo con el chico lindo y precoz. Nos esmeramos en una rica previa, un buen picoteo durante el juego y al final nos deja con las ganas de más", detalló la playmate.

Los Partidos de Chile 🇨🇱 ya son como tener sexo con el chico lindo y precoz!! Nos esmeramos en una rica previa, un buen Picoteo durante el juego y al final nos deja con las ganas de más 😕 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 18, 2021

Asimismo, analizó el partido del futbolista Ben Brereton: "Hay alguien que la está peleando solo y no le dan pase. Parece que algunos no quieren recambio. He visto dos jugadas que eran pases obvio y no se la dieron".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la bella modelo andina compartió una fotografía en la que no dejó mucho a la imaginación, pues dejó ver "de más", sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de "likes" y comentarios halagadores sobre su belleza.

"No estoy acostumbrada a subir este tipo de fotos, muy poca ropa, pero siento que la foto está hermosa! ¿Te gusta?", compartió la modelo.

