Darán becas a deportistas que acudieron a los Juegos Panamericanos

MÉXICO.-Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este que todos los deportistas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y en especial los que ganan medalla y pase a los Olímpicos Tokio 2020, recibirán apoyos económicos.

“Es el compromiso”, enfatizó en su conferencia mañanera ofrecida hoy en Valle de Bravo, Estado de México, donde expresó alegría por los resultados y una atención de lo que hacen los deportistas en los diversos escenarios en Lima.

“Mañana voy a dar a conocer de dónde van a salir estos fondos y apenas regresen los atletas se les van a entregar los apoyos. No habrá trámite burocrático y vamos a procurar entregar los apoyos cuando menos hasta la Olimpiada de Tokio por adelantado, para que no haya intermediarios, de manera directa, para que lleguen completos. Que no haya moche o piquete de ojo”, afirmó.