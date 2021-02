David Faitelson se convierte en #LordDeudor; José Ramón le dice "paga tu apuesta''

El periodista deportivo David Faitelson fue etiquetado esta tarde como #LordDeudor, luego de que eliminara el tuit en el que apostó su cabellera y su casa al asegurar que el América no perdería sus puntos por la alineación durante el partido del Atlas.

“1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América… Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi… Mejor me calló (sic)”, escribió el comentarista en su cuenta de Twitter.

Tan solo unos minutos después de que se confirmara que el América perdió los tres puntos luego de incurrir en alineación indebida ante Atlas; los internautas recordaron su apuesta a Faitelson, especialmente el conductor de “Hoy” Jorge Van Rankin.

“Como te amaneció querido @Faitelson_ESPN A cumplir tu palabra o ¿quieres ser #LordDeudor? (…) Tiene que cumplir. Eso es de caballeros…”, escribió el conductor de Televisa.

En respuesta, el periodista aclaro que no puede apostar la casa pues: “Me doy cuenta que no tengo. Está a nombre de mi mujer”.

“Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?”.

José Ramón se suma a la tendencia

Ante la insistencia de los internautas, el periodista aclaró que su apuesta fue una “licencia poética” y que por tanto no pretende “dar show”, como considera que incita Van Rankin.

“No, no se confundan. Yo soy un periodista de deportes. No me dedico ni pretendo dedicarme al espectáculo. Utilice una especie de “licencia poética” para desafiar al poder y retar que no existiría castigo para el América. Lo hubo. Lo aplaudo y punto. Yo no le debo nada a nadie”.

Cabe destacar que, al respecto, Jose Ramón Fernández hizo un llamado a su colega de “pagar su apuesta”, a través de un tuit.