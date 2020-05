David Ferrer no se arrepiente

Abre la puerta a entrenar a todo tipo de caracteres

El extenista David Ferrer aseguró que no se arrepiente de haberse retirado del tenis profesional hace un año ni extraña jugar partidos al máximo nivel, ya que de alguna manera sigue ligado a este deporte y, además, lo disfruta como espectador.

El español habló sobre la posibilidad de convertirse en entrenador y afirmó que aceptaría gustosamente el reto de manejar diferentes tipos de caracteres, incluso los fuertes como el del australiano Nick Kyrgios.

“Con cada jugador, el carácter es diferente y no me supondría un problema cambiarles ese aspecto porque yo también era difícil. De joven era un poco Kyrgios; rompía raquetas y esas cosas; ojalá pueda ser un trabajador consistente en el futuro”, comentó sobre el polémico tenista del circuito.

Ferrer defendió a Rafael Nadal, quien ha recibido críticas por expresar sus opiniones y su crítica al gobierno español por la gestión de la crisis del coronavirus: “Me duele mucho que un deportista no pueda dar su opinión. No me gusta el insulto. Puedes estar de acuerdo con un deportista o no, pero no negarle que se exprese como decida.

“Conozco a Rafa Nadal y a su familia, y me duele la situación. ¿Su opinión vale menos que la de los demás?”, señaló molesto el director del Barcelona Open.