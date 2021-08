¿Guamúchil? Pedro Infante… Pero también han nacido allí importantes deportistas. Uno, David Gutiérrez Flores, quien tras una gran temporada, recibió, de manera compartida, la distinción a Jugador Más Valioso de los Leones de Yucatán en la dura, atípica temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Un récord de 6-1 y efectividad de 1.07 fueron parte de lo que dejó asentada la temporada del joven derecho, nacido en Sinaloa, crecido en Tijuana y que vive en Yucatán valiosos momentos en la loma con la franela de los Leones y en lo familiar también, esperando la llegada de su bebé.

“La verdad es difícil creerse que te consideren para ser Jugador Más Valioso de un equipo profesional”, dice el serpentinero, al abrir una rápida, interesante charla en el Parque Kukulcán, a poco de comenzar el primer partido de la serie de playoff ante el Águila de Veracruz.

David Gutierrez, uno de dos peloteros considerados Jugador Más Valioso de los Leones de Yucatán en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol David Gutiérrez, en un duelo ante los Piratas de Campeche, en el Parque Kukulcán (Carlos de la Cruz) ❮ ❯

Sus números fueron de lo mejor entre los relevistas mexicanos durante la difícil campaña que está en su ocaso. En playoffs, igual lució.

David, sincero, ve su actuación como principal hombre del bullpen (las estadísticas no mienten) como parte de un todo. Y, con sensatez, afirma que “lo que se hizo se hizo y allá queda sentado. Ahora vamos a buscar victorias para llegar a la Serie del Rey y ser campeones”.

Lecciones de la vida

Pero hay algo que David Gutiérrez comenta durante la plática: los aprendizajes de la vida. A veces, los momentos más duros son los que curten a los seres humanos, como en su caso, que, señala, de una operación del brazo de lanzar en 2019, fue donde pudo ver el béisbol y la vida misma desde otra perspectiva.

“Primero, muchas gracias por considerarme como un Jugador Más Valioso junto con Yadir Drake. Es un esfuerzo grande el que se ha hecho, de forma especial por esto del Covid. Y puedo decirle: no es que haya hecho mucho, simplemente hice lo que sé hacer. Se regresó al cien por ciento pese a todo, la operación y el Covid, y gracias a Dios salieron las cosas. Maduré mucho después de una operación, el madurar me hizo ver distinto todo”.

¿Qué es verlo de otra manera? ¿A qué se refiere o qué aprendió?

“Me operaron en 2019 (con los Leones), caí bajo, me fui hasta un fondo que me hizo abrir los ojos, ver las cosas de otro modo. Antes, miraba en mi carrera, venía aquí en verano y no me iba bien. No sé si era falta de trabajo, si era la forma en que pensaba en la liga era fácil y me iba a ir bien, por ser joven, o no sabía por qué no salían las cosas. Sentía que era más dura al ser más larga. No sé, algo pasaba que no funcionaba.

“Al operarme, y por como trabajé para recuperarme, me ayudó mucho, comencé otra forma de vista. No lanzar, por ejemplo, me dejó ver más cosas. Al volver, saber que estás allí, piensas que, además de ser un juego, es mi trabajo, de eso como, y en cualquier momento puede venir una lesión que me puede dejar como estaba antes. Entonces, tenemos que ser más conscientes en el trabajo y en todo lo que hacemos”.

Todo mundo le considera como fundamental. La gran temporada, entre muchos relevistas ya consolidados, ¿te hace pensar en algo más grande?

“Como en todo, siempre he tenido sueño de algo más grande, en una firma en Estados Unidos, en Grandes Ligas. Eso siempre está latente, pero ahora se hace lo que se puede, estamos para ayudar al equipo”.

Borrón y cuenta nueva en playoffs…

“Lo que hice, los números que dejé, no son importantes ahora, lo que importa es ganar juegos, lo que se hizo se hizo se hizo, eso va a quedar escrito. El objetivo que tenemos es quedar campeones de la Serie del Rey”.

Para llegar a estas alturas en tu carrera, no habría trofeos si la familia no estuviera de lado cuando más se necesitó…

“Es una parte importante del proceso desde niño, mi padre, mi hermana. Luego, por todo lo que batallé en Tabasco, volver a meterme sucursales. Les agradezco, sin ellos no llegaba tan lejos. Y después de la operación estuvieron apoyándome de una u otra forma. Es una parte fundamental. Mi esposa por ejemplo, siempre echándome ánimos. La conocí en un momento muy difícil, pero me ayudó mucho y aquí estamos”.

Dicen que Dios pone a las personas en el momento correcto…

“La verdad sí, pues en el momento en que la conocí no sabía cómo iba a regresar, la operación, el Covid. Tenía muchas dudas, no sabía cómo iba a ir todo. Ella, su familia, me ayudaron en ese proceso. A Dios gracias se pudo regresar bien. Y aquí me tienen”.

¿Feliz de esta gran temporada y lo que se vive como persona?

“Muy feliz por esta temporada. Es un objetivo que se logró, ayudar al equipo. Eso ya quedo atrás, importa ahora ganar y ganar para llegar a la Serie del Rey”.

Y luego, a disfrutar también a la familia y su nuevo integrante