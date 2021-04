Dávinson Sánchez, víctima de nuevo ataque racista en el fútbol inglés

El defensa Dávinson Sánchez disputó ayer domingo su partido 100 defendiendo la camiseta del Tottenham en la Premier League.

El colombiano fue titular en el empate frente a Newcastle en la jornada 30 del campeonato inglés, pero no tuvo una buena actuación y tras el encuentro recibió mensajes racistas.

El futbolista de la Selección de Colombia tuvo una baja calificación por su rendimiento y terminó siendo señalado como uno de los responsables del empate del equipo de José Mourinho.

Al final del encuentro, el defensor publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se evidencia un ataque racista sobre él.

We are disgusted by the racist messages received by Davinson Sanchez today and are calling on social media platforms to take action.



We stand with you, @daosanchez26, and all those continuing to suffer abuse online. pic.twitter.com/jb31Z9zNZL