EE.UU.— Antes de ser elegido por los Chiefs de Kansas City en el Draft de 2014, Laurent Duvernay-Tardif se graduó de la Facultad de Medicina en McGill su país natal.

A meses de haber contribuido para ganar el Super Bowl, ahora apoya a su equipo del sistema de salud canadiense para combatir el coronavirus.

Un día antes que en Canadá se estableciera una cuarentena obligatoria de 14 días a las personas que volvían de un destino internacional, Laurent regresó de sus vacaciones.

Tras cumplir la cuarentena de dos semanas, Duvernay-Tardif comenzó a buscar la manera de ayudar, pero al no tener su licencia para practicar medicina, no se le permitía incorporarse al personal médico que combate la enfermedad.

Sin embargo, luego de que el ministerio de salud anunciará el reclutamiento de estudiantes de medicina, el guardia de los Chiefs pudo unirse.

El jugador de los Chiefs comenzó un curso de capacitación para usar el equipo de protección, vital para evitar contagios. Y el 24 de abril estuvo por primera vez en un hospital.- Con información de Marca

'A Blocker Moves to the Pandemic's Front Line' by @LaurentDTardif.



The Chiefs' starting right guard, who holds a doctorate in medicine, gives a first-person view on his new role in fighting COVID-19: