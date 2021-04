De ''El Quelite'' a Yucatán

Leo Guerrero: dos estadios y una boda en Mérida

Leobardo Guerrero toma el teléfono a la media noche del Pacífico. Tranquilo, en lo que cabe, acaba de terminar de ver los resúmenes deportivos en los que hablan de los partidos de Grandes Ligas.

Las tecnologías nos permiten, hoy en día, tener contacto de varias formas con personas que, por lejos que estén, han sido parte de la historia. Leo lo fue.

Cuando hablamos vía inbox en Facebook, no creía que le estuviéramos diciendo parte de su trayectoria. Al contactarlo por teléfono, se sorprendió más.

“Usaba usted el número 8, jugaba segunda base, de El Quelite”, le dijimos.

Y Leo trastabilla al escuchar. Se le corta la voz.

“De verdad se acuerda. Oiga, que bonito que te recuerden. Yo recuerdo muchas cosas de mis años allá, muchas cosas de béisbol, muchos amigos. Jugué en sus dos preciosos parques, en el viejo, que no era para nada malo (el Carta Clara), y batee el primer hit en el nuevo, que era una joya de ese entonces (el Kukulcán)”.

Cuando los cronistas de radio lo anunciaban hacían referencia a su origen: “El Quelite”, un ejido de Sinaloa distante media hora de Mazatlán. “Aquí vivo ahora, en lo que da. Un poco veterano ahora, pero vivito y coleando. Estoy en ‘El Quelite’, un pueblo mágico que está al norte de Mazatlán”. Cuando el reportero vio su primer juego en el estadio de Chuminópolis, Leo jugaba la intermedia y Saúl Mendoza el short stop. Eso, imposible olvidarlo.

Leo recuerda los dos parques: el Carta Clara, “era algo muy bonito, muy sentimental. Se respiraba otro ambiente. Allá se presentaron los Marineros de Seattle y tuve la oportunidad de jugar contra ellos”. Y el Kukulcán, “una joya, no había muchos estadios como ese. Muy amplio en sus jardines, yo podía batear allí y correr. No jonrones, porque, ¿qué voy a dar jonrones en un parque tan grande. Yo daba hits y corría, aprovechaba mis facultades”.

Y saca otra anécdota del estadio de la Unidad Morelos, de una foto que rescatamos del Archivo del Diario: “Allá me casé”.

Nos cuenta que fue a finales de la temporada de 1982. “Fue en el parque. Yo estaba vestido de pelotero. Son momentos que no se olvidarán nunca”.

Más triste se pone cuando dice, obligado por la circunstancia del recordatorio, “mi mujer se murió hace unos meses, no fue por la pandemia, fue por otra enfermedad. Vea: la conocí en Cananea, yo iba a jugar allá como en 1971. Era una morrita y con permiso de sus papás fue mi esposa. Y en el año 82 tuvimos la dicha de casarnos en Mérida”.

En la foto, el padre Lázaro Pérez Jiménez bendice las sortijas. En otra imagen, Leo y su esposa, Guadalupe Acuña, aparecen con Leobardo Jr., hoy con 49 años de edad, profesor de Educación Física. Tuvieron otro varón, que fue minero en Cananea y falleció joven, y una mujer, con 41 años actualmente.

Leo jugó en 1981 y 1982 con los Leones, parte de 1987 y también en 1988. Guerrero se retiró con veinte años de carrera en Liga Mexicana, con 1,819 partidos y 1,837 hits. Esta última cantidad, con los tiempos que se viven, bien podrían alcanzarle para estar en el Salón de la Fama, pues además jugó sólida pelota en la Liga del Pacífico, fue parte de dos equipos mexicanos de la Serie del Caribe, una vez campeón (1989, con Mexicali, dirigido por “Cananea” Reyes), en un partido con Guasave jugó las nueve posiciones y muchas historias más.

Espera volver

Hoy en día se mueve ayudado con una andadera, a causa de una lesión en la columna. “Me ayudo con eso para moverme. Me han querido operar, pero luego me dicen que podría dañarme más y que mejor me quede así. El dueño de los Leones me dijo hace como 12 años que me opere, que me pagaba la operación y me iba a trabajar a su academia. Creo que su organización ha crecido mucho”, dijo, refiriéndose a Juan José Arellano Hernández. “Su hermano Erick vino algunas veces aquí a jugar a El Quelite. Son buenas gentes de béisbol”.

Pero ya quiere que pase la pandemia para regresar a dirigir la Academia Charros de El Quelite. “Teníamos como sesenta morritos de todas las edades. Queremos sacar peloteros para el profesionalismo. Es mi pasión”.

Y aunque camine poco quiere volver a hacer algo por el deporte al que le dio muchos de sus 70 años de vida, unos de ellos pasados en estas tierras yucatecas.

“Sabe… no quiero que publique algo sin mandarle un gran saludo a toda esa raza que me quiso durante esos años que viví allá. Por favor. Ese sería un buen regalo mío por tanto que me dieron”.— Gaspar Silveira Malaver