De gimnasta profesional a actriz para adultos

MÉXICO.— La exgimnasta holandesa y subcampeona de Europa, Verona Van de Leur, confesó que tuvo que dejar el alto rendimiento para convertirse en actriz de cine para adultos “por necesidad”, luego de que tuviera una crisis económica que incluso la dejó sin un hogar fijo, según su autobiografía Simply Verona, que está cerca de publicarse en inglés.

También podría interesarte: Exestrella de Disney recibe galardón por dirigir película porno

Una subcampeona europea que tuvo que vivir en el auto de su novio

La historia de la holandesa comenzó en 2002, cuando a los 16 años se consagró subcampeona europea. Pero apenas seis años después su carrera en el alto rendimiento tuvo un declive y tuvo que retirarse definitivamente.

Al tiempo, tuvo una pelea con sus padres que la obligó a abandonar su hogar.

Van de Leur tuvo que vivir en el auto de su novio y, según relata, tuvo que soportar los crudos inviernos en ese mismo automóvil.

Paro en la cárcel

Posteriormente pasó 72 días en la cárcel, después de que resultara culpable de cargos de posesión de pornografía infantil y arma de fuego.

Luego vino la oferta que, según ella, no pudo rechazar. “Me ofrecieron tal cantidad que no pude rechazar. Eso podía darme un futuro con el que siempre había soñado”, recordó la holandesa.

Planea dejar el cine pronto

Van de Leur sostuvo que espera dejar la industria del cine para adultos al final de este año y, que ella “no es la clásica actriz porno (lo que hago) lo considero un trabajo”.

La holandesa ha podido distribuir su trabajo en su propio sitio de web.

También podría interesarte: “Hackean” pantallas de publicidad; en vez de anuncios reproducen escenas para adultos