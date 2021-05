De Pablo Montero a Coque Muñiz: los errores al cantar el Himno Nacional

Pablo Montero lo hizo de nuevo.

Se equivocó al cantar el Himno Nacional en el juego de ida de la final entre Santos y Cruz Azul, pero esta vez fue mucho más notable su error.

Ohhh... no...

ohhh... no...

Ohhh...no... no... no... no... no...



Pablo Montero | Himno Nacional



🇲🇽😓✖️ pic.twitter.com/FlRwCSnBjH