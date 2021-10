De poder a poder en Italia

Francia enfrenta a Bélgica en la Liga de Naciones

Dos de los equipos que más defraudaron en la Eurocopa buscarán el pase a la final de la Liga de Naciones.

Francia y Bélgica se miden hoy en el Estadio Juventus.

Luego de una actuación consagratoria en el Mundial de 2018, Kylian Mbappe falló el penal que decretó la eliminación de Francia en los octavos de final de la Euro 2020 ante Suiza.

En una larga entrevista, Mbappe dijo que le hicieron sentir que era un problema para la selección y que le hubiera gustado recibir más apoyo de sus compañeros.

El técnico francés Didier Deschamps no quiso tocar el tema con la prensa.

“No sé lo que dijo. No leo esas cosas. No me interesan”, afirmó. “Ya hablé con él, mucho antes de que circulase esa entrevista. Kylian está contento de estar aquí”.

Bélgica, primera en el ranking de la FIFA, buscará también redimirse tras su decepcionante Euro. Cayó en los cuartos de final ante la campeona Italia, por 2-1.

“Fue una gran frustración”, expresó el volante Youri Tielemans. “Cuando llegas tan lejos en un torneo grande, ya empiezas a saborear la gloria. Fue duro”.— AP