¿De quién fue el error en el caso Federico Viñas, del Atlas vs. América?

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- Después de los incidentes ocurridos en el juego Atlas vs. América, por los que se acusa a las Águilas de alineación indebida, al tener en la banca a Federico Viñas, cuando no se encontraba apuntado en la cédula, todo parecía indicar que la Comisión Disciplinaria investigaría el incidente, pero…

En un vuelco de los acontecimientos, el órgano abrió una investigación, pero para indagar "un error manifiesto del árbitro".

En los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, en los cuales se basa la Disciplinaria para la investigación, se señala:

"Es competencia de la Comisión Disciplinaria: a) Rectificar, a petición de parte, los errores manifiestos en que pudiera incurrir el árbitro, al adoptar sus decisiones disciplinarias".

Esto hace pensar que toda la responsabilidad caería en el cuerpo arbitral, liderado por Fernando Guerrero, y principalmente en el cuarto oficial, Édgar Ulises Rangel, encargado de cotejar las bancas con las cédulas entregadas.

Mas el medio está convencido de un punto: "El espíritu de la regla es muy claro, quien no esté en la lista no puede jugar; quizá, este muchacho no jugó al final, y no sea justo que así sea (el castigo), pero el reglamento es así", reclama Mario Trejo, quien fuera secretario técnico de la Selección Nacional y presidente deportivo de los Pumas.