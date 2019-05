De Rossi se despide de AS Roma tras 18 años

ROMA (AP) — No era la manera cómo el capitán de la Roma Daniele De Rossi se imaginó despedirse del club de toda la vida.

El contrato de De Rossi vence al final de la temporada y, aunque se le ofreció un puesto ejecutivo en el equipo, el mediocampista de 35 años afirmó que aún puede aportar bastante en la cancha.

De Rossi convocó una rueda de prensa el martes, luego que la Roma anunció inesperadamente su salida al final de la temporada tras 18 años con el club de la capital.

“Me he tratado de preparar mentalmente. Sabía que no sería feliz incluso si hubiese sido mi decisión”, dijo De Rossi, y añadió entre risas: “Quizás me imaginé cubierto con vendajes y prácticamente lisiado y diciendo ‘ok, es hora de renuncia’, y el club rogándome que me quedase”.

Pequeño homenaje

Todos los jugadores de la Roma estaban sentados en la primera fila en la conferencia de prensa, luciendo camisetas del equipo con el nombre de De Rossi en la espalda. El delantero Edin Dzeko encabezó una ovación cerrada al final y De Rossi abrazó a cada uno de sus compañeros.

De Rossi esperó su tiempo para ser el capitán. Antes de serlo, ya era símbolo. pic.twitter.com/w2bovpEItx — Fernando Palomo (@Palomo_ESPN) May 14, 2019

La decisión de no renovar su contrato le fue comunicada a De Rossi recién el lunes, pero el jugador dijo que la estaba esperando desde hacía un tiempo.

“Ellos me lo dijeron ayer, pero tengo casi 36 años y no soy tonto. Lo entiendo”, dijo De Rossi, que en ocasiones pareció estar tratando de contener las lágrimas. “Si nadie te llama en 10 meses, esa es la dirección en la que van”.

Trayectoria

De Rossi ha jugado 615 partidos para Roma, segundo en la historia, después de Francesco Totti. Ha anotado 63 goles.

Sin embargo, sufrió con las lesiones toda esta última campaña y apenas disputó en 17 partidos.

De Rossi: "Roma y yo nos escogimos mutuamente. Existe un amor recíproco entre nosotros, así es ahora y será así también en futuro, incluso si es de otra forma.

No apuesten en contra de verme con los fanáticos en algunos partidos de visitante, comiendo sándwich y tomando cerveza". pic.twitter.com/QTiV9bLVg2 — AS Roma Español (@ASRomaEspanol) May 14, 2019

El presidente de la Roma, James Pallotta, dijo que De Rossi sería bienvenido “en un nuevo papel cuando lo desee”.

De Rossi jugó en 117 partidos con la selección de Italia — firmando 21 goles — y ganó la Copa del Mundo de 2006. Se retiró del fútbol internacional luego que Italia no se clasificó para el Mundial de 2018.

Se espera que juegue en el extranjero en la próxima campaña.