Debacle por unos guantes

Atlético de Madrid y Bayern de Munich se enfrentaron en Bruselas en la final de la Copa de Europa de 1974. Uná anécdota increíble se apoderó de aquella noche funesta

Cuando George Amstrong Custer se hizo cargo del Séptimo Regimiento de Caballería estadounidense en 1866, los indios Siux, sus encarnizados rivales, tenían todas las de ganar.

Una tropa desorganizada y abocada al fracaso militar no era sino el reflejo de la descomposición de una época, una realidad, un futuro que no pintaba del mejor color en América del Norte.

Un año después, el teniente coronel Custer, quien vivió de lleno la Guerra de Secesión, se encontraba inmerso en las Guerras Indias en 1867. Precisamente ahí logró lo impensable: reverdecer el otoño mustio del regimiento; darle nuevos bríos; recuperarlo de la debacle más que anunciada y otorgarle una nueva esperanza.

Esta historia, parcialmente real, parcialmente mitificada gracias a Hollywood, es el argumento de una película rodada en 1941 sobre la interesante vida de este personaje estadounidense, que vio finalmente cómo sus tropas caían por el ataque feroz de las huestes indias de “Caballo loco” en alianza con “Toro sentado”.

“Murieron con las botas puestas”, de Raoul Walsh, es una película que podría perfectamente compararse con el fútbol, concretamente con un equipo que está acostumbrado a reorganizarse, reverdecer y marchitarse continuamente, como si fuera bucle: el Atlético de Madrid.

George Custer bien podría ser nuestro Diego Simeone del fútbol, uno de los niños malos en su época de jugador, capaz de perforar casi quirúrjicamente con un taco de su bota el muslo un exbilbaíno, Julen Guerrero, con una limpieza perversa y sin remordimiento, pero uno de los hombres buenos en este resurgir del Atlético de Madrid de los últimos años.

El pasado 11 de marzo, Simeone logró un éxito más al derrotar a domicilio 3 a 2 al Liverpool para acceder a cuartos de final de la Champions League, pero la suerte del “Equipo del pueblo” parece esquivarles en los últimos suspiros, en los grandes momentos, en aquellas líneas fronterizas donde los indios, sus rivales más aguerridos, esperan con los arcos y las flechas algún despiste crucial para atacar.

Los fracasos en las finales de la Champions League de 2014 y 2016 ante el Real Madrid no fueron las únicas. Hay una final perdida que supera —por mucho— a las dos de los últimos años, incluso a la de aquella final cuando Sergio Ramos les bajó de la nube con un gol en el descuento para llegar a tiempos extras y liquidarlos. Hay una final, en la temporada 1973-1974 que será recordada como la de los 20 segundos y en la que pulula en el horizonte una leyenda difícilmente creíble pero sin desperdicio alguno.

Atlético de Madrid y Bayern de Munich se enfrentaban en la final de la Copa de Europa de 1974, en Bruselas. En semifinales, el primero había dejado atrás al Céltic de Glasgow en la famosa “Batalla de Glasgow”, y el segundo al Estrella Roja.

El equipo bávaro contaba en sus filas con importantes figuras como Uli Hoeness, Gerd Müller, Paul Breitner y el gran Franz Beckenbauer, entre otros. El Atlético de Madrid tenía como santo y seña a un joven Luis Aragonés, histórico entrenador de la selección española de fútbol, que logró una Eurocopa precisamente contra Alemania en 2008.

Aquella tarde de 1974, el partido finalizó con 0 a 0 en el marcador y se fue a tiempos extras. Y en los últimos 10 minutos de esa extensión, ocurrió todo lo que la maravilla del fútbol quiso que sucediera...

En el minuto 114, Luis Aragonés, el “Sabio de Hortaleza”, logró desequilibrar el marcador con un tanto de falta con una curva suave y medida sobre la barrera. Por delante, seis minutos de infarto para que alguno de los dos equipos lograra levantar la copa por primera vez.

Cuando todo parecía resuelto, un zapatazo del germano Hans-Georg Schwarzenbeck desde fuera del área se tornó en inalcanzable para el portero español Miguel Reina. A solo 20 segundos del final del partido, con las miradas atléticas ya en la copa.

Después llegaría un partido de desempate en el que el Bayern masacró 4 a 0 al equipo madrileño, consiguiendo el cetro europeo.

Pero, ¿cómo pudo suceder ese gol a 20 segundos del final?

Hay una historia tan inverosímil como atractiva para alimentar la leyenda en torno al fútbol. El entrenador de aquel superatlético, Juan Carlos “Toto” Lorenzo, que había logrado la proeza de llevar por primera vez al equipo a una final europea de ese calibre lo contaba años después de ese gol.

“Lo que hizo Reina, no tiene perdón. Faltando un minuto tuvimos un tiro libre a favor. Lo paró Maier y sacó fuerte con el pié y cortamos la bola. Después apareció Beckenbauer, se la dio a un tal Schwarzenbeck, un tipo muy torpe que no supo qué hacer con la pelota, y la única manera de quitársela de encima fue pateando al arco. Un tirito sencillo. ¿Saben lo que estaba haciendo Reina? Dándole los guantes de recuerdo al fotógrafo del periódico “Marca”. Fue desesperante. Vicente Calderón, quien era el presidente, casi se nos muere en el camarín. A Reina no lo encontrábamos por ningún lado. Estaba refugiado en el vestuario del árbitro. Después apareció y me pidió la revancha. Se la di, pero 48 horas después, el Bayern nos bailó y perdimos 4 a 0”.

La laguna tecnológica de la época no nos ha dado la posibilidad de confirmar o desmetir con imágenes o videos esta tremenda anécdota. Hay un dato cierto y es que en el disparo, Miguel Reina no tenía guantes.

Con este juego de realidades paralelas, lo único que podemos hacer es dar voz al protagonista de aquel momento, quien negó el hecho: “Quedaban unos segundos. Vi que algunos compañeros ya se abrazaban. Subió Schwarzenbeck, que no era el mejor de ellos y lanzó. No me lo podía creer. Antes no se estilaba llevar guantes aunque los había. Eran de lana gruesa y había que mojarlos para poder tener más tacto. A mí me los hacía una vecina, Pili, con hilo de cashmere. En cuanto a esa historia de que yo estaba hablando con el fotógrafo, es una tontería, por Dios. Estaba centrado en lo que acontecía y solo quería escuchar el pitido final para poder abrazarme con mis compañeros y disfrutar la copa”.

Tras el partido de marzo pasado contra el Liverpool, cuando Llorente metió dos goles como dos soles y Morata la puntilla, la Champions cumple una vez más y concede al Atlético una oportunidad más de avanzar con la sangre y el pundonor de siempre de Simeone.

Lejos quedarán las anécdotas de Miguel Reina y las machadas de Sergio Ramos en 2014 para quitar de las manos a los colchoneros un trofeo que ya acariciaban.

La historia nunca ha sido justa y no importa que hasta la diosa griega Temis se ponga una playera rojiblanca, porque el fútbol nunca lo ha sido y tampoco lo será.— Javier Caballero Lendínez

En síntesis

“La Batalla de Glasgow”. El partido de ida de las semifinales de la Copa de Europa de 1974 entre el Céltic de Glasgow y el Atlético de Madrid, se conoce como “La Batalla de Glasgow”.

Tres jugadores expulsados. El partido acabó con 0 a 0, pero el Atlético sufrió la expulsión de tres jugadores.

Espíritu de lucha. El capitán de aquél equipo colchonero dijo que “pocas veces se ha visto el espíritu de lucha de aquel partido”, ya que con tres jugadores menos, fue capaz de aguantar el vendaval escocés.

Ambiente hostil. Desde la llegada a tierras escocesas del Atlético, la prensa se encargó de hacer más hostil el ambiente. Incluso calificó a Panadero, uno de los jugadores del equipo, como asesino.

Agresiones. “A Ayala la policía le pegó patadas. Yo me fui con el placer de pegarle a uno”, diría Heredia, un jugador.