Decirle “no” al Tri sí fue lo mejor

Héctor Herrera asume la decisión que fue criticada

El mediocampista mexicano Héctor Herrera reiteró que descartarse para participar en la Copa Oro de la Concacaf fue la mejor decisión para su trayectoria, prueba de ello es que ayer fue presentado en forma oficial con el Atlético de Madrid.

Aunque su decisión le generó críticas por no asistir al certamen con el Tricolor, una vez más el tijuanense explicó el por qué durante la ceremonia de su presentación en las instalaciones del Wanda Metropolitano.

“La decisión que yo tomé por no ir a la selección la tomé porque creo que era lo mejor para mi carrera, para mi futuro, para mi familia”, señaló en rueda de prensa.

Admitió que a cualquier futbolista le gusta representar a su país y más ahora que México jugará la final de la Copa Oro contra Estados Unidos, pero también disfruta cada momento de su vínculo colchonero.

“Obviamente que a cualquier jugador le gustaría estar con su selección sea una final o no sea una final, pero he tomado la mejor decisión, obviamente se lo he transmitido a Gerardo Martino y eso es lo que yo creo era lo mejor para mí y estoy contento de estar acá (en el Atlético de Madrid)”.

Desde antes del arranque de la Copa Oro, Héctor Herrera decidió descartarse para arreglar precisamente su fichaje con el Atlético de Madrid procedente del Porto y también para concretar el trámite de naturalización portuguesa para no ocupar plaza de extranjero con los rojiblancos.

“No fue complicado, fue rápido (el trámite). A partir del día 1 tengo el pasaporte en mis manos y me hace muy feliz. Es una oportunidad que Portugal y que el Porto me dieron y me siento feliz de ser parte del país, al que tengo mucho cariño”, comentó Herrera.

Enrique Cerezo, presidente de los madrileños, fue el encargado de presentar al mediocampista mexicano y entregarle la playera que usará con el dorsal 16.

La ceremonia se inició con un mensaje de Cerezo: “Tenemos el honor de dar la bienvenida a Héctor Herrera, estandarte del fútbol mexicano. Llega del Porto, donde fue capitán y líder en la conquista de varios títulos”, expresó.

El máximo dirigente rojiblanco añadió: “También tiene una dilatada en la Champions, con 41 partidos. Tiene calidad, fuerza y llegada. Su incorporación aumenta la competitividad interna en un puesto con extraordinarios futbolistas”.

Felicidad

En un mensaje posterior, el mexicano dijo que se siente “muy feliz de llegar a un histórico como es el Atlético. Muy contento, los primeros contactos con los compañeros y los técnicos han sido buenos, han sido agradables y me han dado apoyo incondicional. Para los que vamos llegando es importante para sentirnos como en casa. Un gran grupo, una familia”.

Tras cumplir con su primer entrenamiento para después ser presentado, Herrera subrayó que todavía no tiene contacto profundo con el estratega argentino Diego Simeone, pero destacó el buen recibimiento por parte del capitán Koke.

“Aún no hemos tenido mucho contacto, charlas pequeñas. Tendremos días para hablar (con Simeone), para ver qué es lo que le gusta”.— EFE