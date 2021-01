Defiende a su gente

Corona y el “Cata” jugarán siempre que tengan nivel

Menos figuras y más equipo, es la mentalidad con la que Juan Reynoso quiere trabajar en el Cruz Azul.

El peruano, con apenas un par de semanas como entrenador celeste, ha visto que los cementeros abusan del individualismo, en lugar de concentrarse en un jugar como conjunto.

“A veces, queremos resolver todo de forma individual, cuando soy un convencido que si el balón fluye, será más complicado para las defensas rivales. Esa parte, desde la semana pasada, ha sido trabajada en muchos ejercicios, para que la pelota fluya; es un proceso”, comentó.

Reynoso también reconoció que el “talento es fundamental” para jugar en un equipo de la jerarquía como el Cruz Azul, pero debe existir una precisión en cada situación sobre la cancha. Una de las figuras cementeras es Jonathan Rodríguez, responsable del 43 por ciento de goles que marcó la Máquina el semestre pasado.

El timonel descartó la dependencia del “Cabecita”, quien no anotó en la fecha inaugural del Guardianes 2021, ante el Santos.

“(Rodríguez) terminó con molestias en el torneo pasado y va recuperándose. Estando bien en lo físico, aportará más en lo colectivo y en el gol”, comentó el sudamericano y descartó alguna posible venta del charrúa.

“No lo veo pensando en su salida. Me habían dicho que es un jugador que le costaba la relación con los técnicos, pero a mí me ha tratado muy bien y me dejó sorprendido”, comentó.

Reynoso también defendió a Jesús Corona y Julio César Domínguez, los capitanes del Cruz Azul.

“Cuando pasa algo malo, los más señalados son los que llevan más tiempo en el club. ‘Cata’ y ‘Chuy’ tienen el respeto del vestidor. Si siguen aquí es por su rendimiento en la cancha y en el día con día. Jugarán conmigo si marcan diferencia; en caso de que no lo hagan, no jugarán”.

El peruano indicó que no se necesitan años para querer una camiseta y eso busca en el equipo.— EL UNIVERSAL