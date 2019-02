Dejan fuera a Rommel Pacheco y Jahir Ocampo de la Serie Mundial

View this post on Instagram

Les explico a detalle más tarde en un "Live" lo que está pasando, porque parece teléfono descompuesto esto y no se trata de eso. Las Series Mundiales son muy aparte de cualquier competencia y no son clasificatorias para ninguna otra competencia como el "Campeonato Mundial" ni los "Panamericanos". #clavados #Mexico 🇲🇽