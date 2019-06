Del Potro desconoce si ya jugó el último partido de su carrera

México.— El tenista Juan Martín del Potro desconoce si el partido del miércoles pasado fue el último en su carrera y confirmó que este sábado será operado en Barcelona de la rodilla derecha.

“Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé, seguramente en mi recuperación voy a tener las cosas más claras y sabré para qué estoy más adelante”, indicó el sudamericano a través de un video en sus redes sociales.

Fue el miércoles cuando “Delpo” sufrió la lesión en su rodilla, misma que lo dejó fuera del torneo de Queen’s y le impedirá estar en Wimbledon y en el Abierto de Los Cabos.

“Después de realizar estudios y hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento, obviamente que les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y mi rodilla y no en el tenis, y me contestaron sin duda que la operación”, comentó.