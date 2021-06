Del Potro no irá a Tokio 2020

El “Dream Team” ya luce completo para los Juegos

El tenista argentino Juan Martín del Potro, que se recupera de una lesión en la rodilla derecha, informó ayer que no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio por recomendación médica.

“Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y ‘Delpo’ no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla, pero recomendó que Juan Martín no participe en #Tokyo2020. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!”, informó el equipo de comunicación de “La torre de Tandil” en un comunicado.

El campeón del Abierto de Estados Unidos de 2009 y exnúmero 3 del mundo fue operado hace tres meses en Estados Unidos por cuarta vez en menos de tres años de la rodilla derecha.

En ese momento, el tenista de 32 años había dicho que su objetivo era “estar en los Juegos Olímpicos”.

“La torre de Tandil” ganó 22 títulos individuales, entre los que destaca el Abierto de Estados Unidos de 2009. También obtuvo la Copa Davis de 2016, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de plata en Río 2016.

La de marzo fue la octava operación a la que se sometió el argentino, que se hizo una cirugía en la muñeca derecha, tres en la izquierda y cuatro en la rodilla derecha.

Equipo completo

El alero Khris Middleton, de los Bucks de Milwaukee, y el ala-pivote Kevin Love, de los Caballeros de Cleveland, se convirtieron en los dos últimos jugadores del equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos.

La incorporación de Middleton y Love deja ya 10 puestos cubiertos de la lista oficial que será presentada por la USA Basketball para acudir a Tokio 2020, donde expondrán el título de campeones olímpicos.

Con la incorporación de Middleton y Love, ya son 10 los jugadores que van a estar en Tokio, incluidas las superestrellas de los Nets, el alero Kevin Durant y el escolta James Harden.

También han aceptado formar parte del equipo olímpico, el pivote Bam Adebayo (Miami), el ala-pivote Draymond Green (Golden State), el escolta Bradley Beal (Washington), el ala-pivot Jayson Tatum (Boston), el escolta hispano Devin Booker (Phoenix) y el base Damian Lillard (Portland).

Golf de calidad

Cuatro de los 10 mejores golfistas del mundo no estarán en los Olímpicos, sólo uno por decisión propia.

En sintonía con el ránking mundial, la lista de 60 golfistas fue difundida ayer, con una media docena de bajas, destacándose el sudafricano Louis Oosthuizen, el británico Tyrrell Hatton y al español Sergio García.

Dustin Johnson, el número dos del mundo, ya había informado que no participaría en el torneo debido a un apretado calendario.

Aún así, el golf ha convocado un grupo notable de jugadores con respecto a Río de Janeiro 2016, cuando el deporte regresó al programa olímpico y varios de los mejores golfistas decidieron no participar.

Aún así cuatro de los mejores cinco golfistas del mundo participarán, incluyendo a cinco de los últimos campeones de las grandes citas. Ese grupo incluye a Hideki Matsuyama, el primer japonés en ganar el Masters.

El español Jon Rahm, quien regresó a la cima del ránking con su triunfo en el Abierto de Estados Unidos, lideró la lista. Le siguen cuatro estadounidenses: Justin Thomas, Collin Morikawa, Xander Schauffele y Bryson DeChambeau.

México contará con dos representantes: Abraham Ancer y Carlos Ortiz.