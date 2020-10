Del “Toro” a Urías

El momento de la verdad para Julio César, al abrir hoy el cuarto partido

Julio César Urias tendrá una prueba de fuego hoy. Será en el máximo escenario del béisbol: la Serie Mundial.

Los que escriben sobre béisbol han dicho hasta el cansancio que está emulando a Fernando Valenzuela con sus actuaciones. Estadísticamente, puede ser. Y tendrá muchos más y mejores números que nuestro legendario “Toro”.

Julio subirá hoy a la loma del Globe Life Field de Arlington para abrir por los Dodgers el Juego 3 del Clásico de Otoño. Será apenas el cuarto mexicano que inicie un partido de Serie Mundial. Un mérito enorme, sin duda (los otros, Jaime García, con San Luis, y José Urquidy, con Houston).

Ahora bien, ¿habrán considerado los que escriben sobre Valenzuela y Urías cuáles eran las condiciones de cada uno como para hacer un comparativo? En realidad, ni punto de comparación. No, no lo hay. No los deberían de poner en una balanza.

Les diré: Fernando Valenzuela Anguamea lanzó en la Serie Mundial de 1981 con los Dodgers en su primera temporada “completa” en Grandes Ligas. Apena en 1980 tuvo unas salidas como relevista y abridor y en 1981 fue improvisado abridor del choque inaugural, quedándose en la rotación con un ascendente paso que llegó a convertirlo en protagonista de una de las historias más grandes que ha vivido el béisbol, con la “Fernandomanía”. Lanzó partidos de a romperse el brazo, en la época de juegos completos y cargó a los Dodgers. Y en el Clásico, Tom Lasorda lo mandó al cerrito con la encomienda de revivir a unos angelinos que estaban cerca de quedar liquidados. Se pitcheaba de a nueve entradas, de 120 o hasta 150 lanzamientos.

Urías no, son épocas distintas totalmente.

Los Dodgers, especialmente el piloto Dave Roberts, lo han cuidado mucho más de lo que tienen ahora de protección los lanzadores. No ha tenido un rol protagonista con la novena californiana, una vez es abridor, otra relevista. Solo una vez en su carrera ha pasado de las cien pitcheadas y está en su quinta temporada en Grandes Ligas. Me entusiasmó la valerosa actuación que brindó en la Serie de Campeonato, por la versatilidad (abridor y relevista) y le auguramos un futuro enorme, sobre todo bien pagado, porque con los Dodgers ha mostrado su valía en el terreno de juego.

Pero buscarle un comparativo con Fernando, para nada. Ni estadísticamente, ni en el momento o circunstancia del momento en que subirá a la loma para el Juego 4 de la Serie Mundial.