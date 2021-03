Deneva Cagigas expone el acoso que recibe: ''Esto tiene qué parar''

CIUDAD DE MÉXICO.- Deneva Cagigas, jugadora de los Pumas, se pronunció hasta ante el acoso sexual del que es víctima y a través de sus redes sociales evidenció a uno de los usuarios que le ha enviado fotos y comentarios inapropiados.

"No es el primer mensaje y, como digo, no es evidenciar a la persona, sino al acto. Hablo por mí y mis colegas. Se les hace chistoso mandarnos fotos, vídeos, usar distintos usuarios o usarnos como símbolo sexual y la verdad es que no está bien", destacó a través de sus historias en Instagram la defensora de Pumas Femenil.