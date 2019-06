Denuncian negligencia e inseguridad en selectivo interno de clavados

La clavadista Gabriela San Juan se presentó al selectivo interno de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y mientras entrenaba sufrió una fractura en la nariz; sin embargo ningún representante de la FMN la auxilió.

“No tenían paramédico, ni ambulancia, ni ninguna medida de seguridad. Un doctor de la asociación de Jalisco, que estaba en el evento, fue quien le dio los primeros auxilios y el que recomienda que la trasladen al hospital”, denunció Gabriela Carmona, madre de la clavadista lesionada.

Añadió que fue en la camioneta de su entrenador Jorge Carreón en donde se trasladó a la joven.

El selectivo para elegir qué atletas asistirán a los Juegos Panamericanos de Lima, los Mundiales de Natación de Gwangju y la Universiada Mundial de Nápoles se realizó a puerta cerrada.

#Clavados Gabriela Agúndez, representante de Baja California Sur, ocupó el 1er lugar, en plataforma 10 m, en la primera jornada del control técnico, que se realiza en León Guanajuato, rumbo a Panamericanos @Lima2019Juegos y Campeonatos Mundiales de Natación FINA @Gwangju2019_ pic.twitter.com/jF1cWqdJNv — CONADE (@CONADE) June 4, 2019

Acerca del incidente, la madre de Gabriela San Juan aseguró que hasta el momento “nadie de la Federación se ha acercado”, ni le han preguntado cómo está la atleta o en que pueden ayudar.

La Conade tampoco se ha manifestado al respecto. Por ahora, solo han compartido fotografías de los clavadistas que obtuvieron su pase durante el selectivo interno.

Demanda

“Pensamos en que podríamos interponer una queja o incluso una demanda ante la FMN”, añadió Gabriela Carmona.

La joven fue operada el domingo por la noche en el hospital Aranda de la Parra y aunque planeaba regresar al Estado de México, donde vive no podrá hacerlo por el riesgo de sufrir una hemorragia nasal.

“No sé en dónde vamos a pasar esas noches y tampoco tengo idea de cuánto vamos a gastar en concepto de hospital y recuperación… Pero eso no es lo que realmente me preocupa, lo que es mi principal preocupación es que pudo pasar algo más grave, algo mortal, y los clavadistas no tienen las medidas básicas de seguridad. Es una tristeza lo que nos hace nuestra federación“, lamenta.