Deportistas noruegas son multadas por no jugar balonmano en bikini

La jugadoras de la selección Noruega fueron sancionada por usar mallas cortas en lugar de bikini.

La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha multado al equipo de Noruega por jugar el Campeonato de Europa de balonmano playa con 'shorts' en lugar de hacerlo con un bikini como lo indica el reglamento.

La polémica surgió tras el partido en el que las noruegas enfrentaron al equipo de España por el tercer puesto de la competición disputada en Varna (Bulgaria).

La comisión disciplinaria de la EHF impuso una multa de 1.500 euros al combinado escandinavo que afrontó el partido por la medalla de bronce con 'shorts' a pesar de las advertencias de la EHF, que trató la situación como "un caso de ropa inadecuada".

This is what they have to wear. They say these bottoms make them feel unnecessarily sexualized + uncomfortable when they have their periods and the likes. They will however play in them as long as they are mandatory by the CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi