Deshaun Watson, con 22 demandas por agresión sexual

Masajistas dan a conocer presunta agresión del QB

Dos de las 22 mujeres que presentaron demandas contra el mariscal de campo de los Texanos de Houston, Deshaun Watson, por presunta agresión sexual y conducta inapropiada, revelaron su identidad en una conferencia de prensa.

Se trata de Ashley Solís, quien según el abogado Tony Buzbee, que la representa, fue la primera masajista en presentar una demanda contra Watson.

Con la voz entrecortada, Solís acusó a Watson de haberla acosado y agredido sexualmente en su propia casa el 30 de marzo de 2020 mientras le realizaba masajes terapéuticos.

“Entré en la terapia de masajes para curar a la gente. Para sanar sus mentes y cuerpos. Para traer paz a sus almas. Deshaun Watson me ha robado eso. Me lo quitó, manchó una profesión de la que me enorgullezco enormemente”.

“Sufro de ataques de pánico, ansiedad y depresión. Estoy en terapia como resultado de las acciones de Deshaun Watson. Espero que sepa cuánto dolor me ha infligido emocional y físicamente. Y espero que sepa cuánto dolor ha infligido a estas otras supervivientes”.

Solís también fue categórica al negar que su demanda se tratase de conseguir dinero y dijo que lo hacía para que Watson no “agreda” a otra mujer.

Buzbee dijo en la conferencia que Solís y otra de sus clientes han brindado declaraciones a la policía.— EFE