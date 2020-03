Despiden a director de deporte por ofensas contra paro feminista

CHIHUAHUA .— El gobierno municipal anunció la destitución del director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFyD), Francisco Alonso Letayf, tras los comentarios ofensivos que realizó en torno del paro nacional de mujeres del próximo lunes 9 de marzo.

A través de un comunicado, Maru Campus Galván, titular de la presidencia municipal, dijo que su administración no tolerará ningún acto que atente contra la dignidad de las mujeres.

Asimismo, reiteró que trabajará en favor de la igualdad y el respeto hacia la población femenina con programas que empoderen a las mujeres en la sociedad, en donde se desempeñen.

De igual manera se informó que a partir del día de hoy, Tomás Aguilera, en su papel de nuevo subdirector de Deporte Popular, asumirá las funciones como encargado del despacho del IMCFyD.

Francisco Alonso Letayf, hizo algunos comentarios desatinados en una conferencia de prensa en donde se presentaba a los integrantes de Talento Mujer, una asociación civil.

"¿Quién me va a contestar las llamadas? ¿Quién me va a pasar las llamadas? ¿Quién me va a revisar la agenda? Entonces sí me van hacer falta. Entonces, si me van a hacer falta desde ahorita, yo les dije (a las mujeres del ayuntamiento) que nos podremos encerrar aquí en la oficina para que sepan que no vinieron", comentó en tono de burla Francisco Alonso Letayf.