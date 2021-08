“Despierten mexicanos”

”El Púas” Olivares con el Diario: me gustaría vivir en Yucatán

La vida de Rubén Olivares es toda una historia que merece más que un libro. En la red, en las plataformas de venta “on line”, se puede encontrar cualquier cantidad de productos “originales” con la firma del legendario peleador de la Bondojito.

Una de las cosas que a Rubén Olivares siempre le han aplaudido es su naturalidad, en comportamiento, en poder decir las cosas como las siente. En la charla sostenida con el Diario en días pasados así se le percibió en todo momento.

Ha tocado el tema de su libro biográfico muchas veces. Es recurrente en las varias llamadas realizadas al reportero en estos días.

“Mire le quiero decir que lo hagamos en inglés, en otro idioma después. Pero no solo en español, que se venda fuera, para que no luego quede en manos de esa gente (refiriéndose, se entiende, a personas del aparato gubernamental). Aquí por ellos pasan muchas cosas. Estamos muy jod..., esa gente es muy ratera. Y luego nos decimos siempre: ‘Para eso les pagamos weyes… no para que nos roben. Se hace llamar gobierno eso que hacen, pero es un vil robo. ¿A cuánto está nuestro dólar? A veintitantos pesos. Y volteamos a ver a Inglaterra, por ejemplo. ¿Cuántos pesos nos cuesta una libra?”.

Arremete con una de sus expresiones: “Mexicanos, despierten por favor. No sigamos siendo más pen...”.

Es por ello que Rubén Olivares es más que un personaje del deporte. Fue en su momento, y sigue siendo para muchos, el mejor libra por libra de la historia. Él peleó cuando entonces había que enfrentarse a los mejores para poder ser campeón del mundo. “Peleábamos a 15 señor Gaspar… a 15. Y nos partíamos toda. Cheque usted en los récords de antes. Difícilmente había peleadores que no llegaban, al menos, a 12 o 13 raunds. Y las peleas luego eran decisiones cerradas, si te molestaba el veredicto le querías partir toda al juez, también a tu rival y venían revanchas. Hoy, lamentablemente, al boxeo lo tienen prostituido. ¿Qué es eso de que el campeón mundial gane en dos o tres raunds? Yo creo que a todos antes de subir a pelear deberían decirles: si no llegas al siete u ocho, mínimo, no te pagamos. Va a ver que así, hasta a 12 van a aguantar”.

¿Son mejores ahora los campeones que antes?, le preguntamos.

“Usted me va a perdonar… Esa es otra cosa. Antes era entrenar boxeo, sí o sí. Ahora vemos que tienen enormes equipos a su alrededor, entrenadores, doctores… hasta quien te lime las uñas. ¿Y a qué hora boxean? Noooo. Viera usted nuestra época. Había que hacer cola para ser sparring de un campeón. Y el campeón aguantaba los golpes que le daban. Creo que ahora desde el sparring ya sabes que al campeón, puff, ni lo toques”.

“Así que, si dicen que los de ahora son mejores, que lo digan. Que el público lo diga. El aficionado que sabe de boxeo tendrá su decisión sobre esto”.

“El Púas”, como en sus mejores tiempos, no esconde para nada su forma de vivir y cómo se siente.

“Yo soy feliz viviendo como vivo hasta ahora, en la calle, con mi gente querida. Le digo que salgo a los tianguis, vendo cosas de boxeo, cuento mis historias de boxeo, le hablo a la gente de arte, de cultura. Vendo lo que haya que vender, mientras todo sea decente, porque gracias a Dios mis señores padres eso me enseñaron siempre: sé honesto. Porque hay mucha gente ca...”.

El ídolo de la Bondojito siempre ha hablado así. “Hoy pues estoy igual que todos, jod... de dinero, por eso todas las mañanas salgo a ganarme algo de billete. Porque si hay que ir al doctor, hay que pagar el doctor. Si no hay dinero, simplemente no vamos al doctor”.

“Yo nunca me guardé nada, ni hablando ni gastando. Trabajé muy fuerte como boxeador, fueron más de cien peleas, cuatro campeonatos del mundo. La vida te enseña, así que, si querías darte un gustito después de cada pelea, adelante, a dártelo. Y a mí pues eso me gustaba, vivir bien, para qué no hacerlo, si ya me partí el cuero. Le voy a poner un ejemplo: si había un show de los buenos de antes, no sé… Marco Antonio Muñiz, el señorón de la canción, o Carlos Licco, que cantaban a todísima ma..., compraba mi boleto y me iba a verlos, y también le pagaba boletos a muchos que iban detrás. Siempre pagué mi boleto a donde quiera que iba, no me gustaba colgarme de la gente. El que organiza un evento invierte, así que eso de estarle pidiendo favores a otros. Nada, no va conmigo, ni ahora.

Hombre feliz

Y pues insiste: “Hoy, no, no tengo millones, pero estoy vivo y tengo muchas razones para sentirme feliz. Como todo el tiempo me enseñaron a trabajar, pues a darle duro. No me gusta pedirle nada a nadie. Si me quieren dar, me dan, pero pedir, ¿para qué si puedo salir a ganar los pesos honestamente”.

Le comenta el reportero que esa forma de ser, tan natural, es algo por lo que todos conocemos al “Púas”, el icónico personaje que, dada la fama y carisma, llenaba arenas cuando peleaba, fue artista de cine al lado de los grandes de la época, también en televisión. Me habla particularmente de “Nosotros los feos”, señalando que “en esa no solo apareció ‘El Púas’, sino también (Octavio) ‘Famoso’ Gómez, Rafael Herrera, grandes boxeadores. Yo creo que solo de los boxeadores de antes podríamos hacer cientos de películas y buenas”.

Pero su intervención en decenas de cintas, especialmente de ficheras y de temas de barrio, le marcaron para siempre.

Trae a la mente a los campeones mundiales yucatecos de la época dorada. “¿No se acuerda usted de la película que hicieron de mis queridos campeones mundiales yucatecos? Mis amigos, mis queridos amigos. Miguel Canto, mi compadre Guty Espadas (padre), mi amiguísimo ‘Chato’ Castillo, Juanito Herrera. Me encantaría poder reunirme con ellos, platicar, tomar un café allá bajo sus portales. Le digo en serio que me encanta Mérida. No he ido por falta de dinero, si alguien me paga dos boletos, para mí y mi señora, nos vamos con gusto a pasear a Mérida a saludar a esta linda gente. Y por qué no, comprarme una casita allá, subirme al Castillo de Chichén Itzá”.

“El Púas” nos confesó que lleva muchos años sin consumir alcohol. “Eso (beber) lo hice, hice de todo hace muchos años, pero a Dios gracias ya no. Mi familia me cuida mucho”.

Entonces recuerda algo de sus años esos en que “hice de todo”, cuando la fama del ídolo de México estaba en su mejor momento.

Se codeó, en aquellos tiempos, con los mejores peleadores de la época. Recuerda a los grandes como Muhammad Alí, “un campeón de verdad, qué gran boxeador era”, y por la fama atesorada, “tengo fotos hasta con el Dalai Lama. Una vez lo encontramos en un evento y me tomé una foto con él, le puse mi cinturón y mis guantes. ¿Te imaginas verlo así, al Dalai Lama?”

Y aunque no quiera decirlo, es el ídolo del pueblo. El boxeador que, siendo el héroe de la calle, dio el salto hasta convertirse en campeón del mundo, en una época en que los grandes eran ídolos. “La gente me quiere mucho, donde me vean me saludan, me dan muestras de cariño y de respeto. Me subo al metro, voy entre la gente, me bajo, y camino solito, sin guaruras ni nada así”.

La suya, como titulamos, es “una vida única”. Rubén Olivares Ávila, el que nació en la colonia Guerrero, se hizo hombre en la Bondojito, fue campeón del mundo cuatro veces y es miembro del Salón de la Fama del Boxeo Mundial, además de actor y alguna vez político.

Él tampoco lo dice, pero no importa: para muchos expertos es el mejor peso gallo de la historia. Mis viejos amigos de Tixkokob, el maestro Luis Concha, su hermano don “Toronja”, mi tío Juan Malaver, el zapatero don Balta Magaña, grandes aficionados al boxeo, ya fallecidos, lo vieron pelear y me decían que Olivares tenía una pegada brutal y un aguante que no tenía comparación.

Debutó como profesional a los 17 años noqueando a Isidro Sotelo en Cuernavaca. Luego de amasar récord de 51 triunfos y una derrota, recibió la oportunidad de disputar el título mundial ante el australiano Lionel Rose en el Fórum de Inglewood, el 22 de agosto de 1969, efeméride que apenas el domingo último cumplió 62 años. En su palmarés aparecen peleas con inmortales. “Le peleaba a todos, no le tenía miedo. Bueno, en esa época no nos cuidaban como ahora”.

Hasta la aparición de Julio César Chávez, era el gran ídolo del boxeo. Genio y figura, amable siempre, intrépido habla. Un mexicano ilustre y personaje de todo el mundo. Le contestaré la llamada cada que marque.— Gaspar Silveira Malaver