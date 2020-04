Destruyen el espíritu

Sin ascenso no hay mejoría, dice Martín Matienzo

A la gran mayoría de las personas que han estado vinculadas con el fútbol de ascenso en México les da la misma idea: acabar con esa competencia no es lo adecuado.

De esa forma nos lo hizo ver Martín Matienzo. Ahora directivo de Nido Águila en Mérida, hace más de tres décadas fue parte de uno de los equipos yucatecos que más cerca ha estado de llegar a Primera División. Pero con los Venados de Yucatán se ahogaron en la orilla perdiendo en tres juegos en la final de la Segunda División, ante Potros Neza, filial entonces de Atlante.

“Mira... es un derecho justo , deportivo , y sobre todo, como dice el dicho, juego limpio. Injustamente se los han quitado y los han pisoteado los directivos del máximo circuito del fútbol mexicano”, dijo el que fuera habilidoso mediocampista que llegó a ser una promesa con el América y luego regresó a los Venados para ayudarlos a alcanzar una final de ascenso, en una reflexión sobre la votación de la semana pasada, que eliminó el ascenso y descenso, creando la Liga MX la nueva Liga de Desarrollo.

“Acabaron perjudicando al fútbol mexicano en su esencia y raíces , de rebote le dan un balazo de muerte a las plazas que le daban vida al competir por el sueño anhelado de que las plazas suban a la máxima categoría. Matan fuentes de trabajo, desde el vendedor más humilde que dependía de ese ingreso, hasta periodistas, trabajadores vinculados al fútbol, aficionados, y claro, jugadores, cuerpo técnico, en organizaciones que seriamente invertían por ese sueño de poder participar al ganar su derecho deportivo de ascender, el sueño era el mismo en una plaza que ya tuvo el honor de subir deportivamente como la que jamás ha tenido la oportunidad de ascender”, dijo.

Y recuerda lo vivido en el 88-89, cuando estuvieron a un paso de consumar la hazaña. “Como nuestra franquicia, los equipos que en Yucatán en 30 años han vivido una bella con historia en esas tres finales a las que se ha llegado”.

Matienzo refiere a la final que jugaron los ciervos de su época, bajo las riendas de la familia Abraham, y luego las alcanzadas por los Venados que eran propiedad de don Efraín Lugo Ricalde y la que tuvieron los que encabezaba Arturo Millet Reyes.

En 1988 los Venados de Yucatán eran dirigidos en el ascenso por el ex americanista Mario “Pichojos” Pérez. Entre sus jugadores sobresalía un joven de nombre Julio Jesús Martín García Matienzo, quien dominaba la media cancha. América lo llevó a sus filas y jugó allí la Copa en la campaña 88-89. Se auguraba un futuro prometedor con las Águilas, pero no corrió con fortuna en una mala racha de los cremas y regresó a los Venados y a Yucatán, donde radicó.

Matienzo enfatiza, sin embargo, sobre puntos que se pudieron evitar. “Creo que también los errores de los directivos de haber aceptado el cuaderno de responsabilidades desde hace dos años. Debieron oponerse. El máximo mérito para poder participar en la liga mayor era lo deportivo y se daba con ser campeón en la cancha. Esa es la esencia del deporte en cualquier latitud, es ganar el derecho deportivamente. Hoy mandan un mensaje los dirigentes del fútbol mexicano: no importa ganar en la cancha tu derecho de participar; si tienes equis cantidad de dinero en dólares puedes participar”.

Ahí matan su eslogan que tanto pregonan: “juego limpio. Es diametralmente opuesto a los anteriores”.

Matienzo, como muchos otros, sueña con que Yucatán tenga un equipo en la principal categoría en México.

La vida de Matienzo cambió con los Venados. Aunque reconoce que en ese entonces no quería venir con la franquicia de Apatzingán, pues interesaba al América, “era una de las promesas”.

“Alfredo Tena me sugirió venir porque iba a tener ritmo y me pidió que me esforzara para ser uno de los mejores de Segunda. Entonces decidí venir y fue un año maravilloso personalmente en lo deportivo, tanto en lo individual como en lo colectivo. La idea era no descender a Segunda B y lo logramos”, dijo.

Venados entonces jugaba bien y Matienzo pudo ser titular solo porque expulsaron a Luis Arana, un jugadorazo (el delantero yucateco). “Debuté ante León con tres goles y ganamos de visita”, comentó.

“Llenamos el Carlos Iturralde. Hoy, a pesar de tener más de 30 años, se recuerda como si fuera ayer”.

“La gente me recuerda por haber jugado la final, que fue un honor estar en ese equipo. Ese es el mayor regalo. Y queda marcado para siempre muy adentro de uno”.

Matienzo jugó también las finales con Pachuca (90-91) y Toros Neza (92-93). "Y la que me marcó por encima de todas, por muchas razones, fue la que viví con nuestros Venados de Yucatán".

Radica en Mérida desde 1997. “Aquí están mis raíces más importantes. Mis hijos, mi nieta, mi esposa actual. Mis mejores amigos son yucatecos, jugando al fútbol por más de veinte años”.

Y señala que “por eso le gustaría ver a Yucatán en Primera División”.— GASPAR SILVEIRA MALAVER