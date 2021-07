MANCHESTER.— Ryan Giggs, exjugador del Manchester United; presuntamente propinó una patada a su exnovia y la sacó desnuda de su habitación de hotel como parte de un patrón de conducta abusiva, se señaló en la corte el viernes.

Giggs, de 47 años, se presentó en la corte de Manchester y se declaró inocente de un cargo de conducta controladora y coercitiva hacia su exnovia de agosto de 2017 a noviembre de 2020.

Giggs también se declaró inocente de dos cargos por agresión relacionados con un incidente ocurrido en su hogar en el área de Manchester el 1 de noviembre de 2020, cuando él supuestamente causó daño corporal a su exnovia y al parecer agredió físicamente a la hermana de la mujer.

