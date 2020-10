Detienen a cinco personas por la muerte del portero sudafricano en 2014

JOHANNESBURGO.— El Ministerio de Seguridad de Sudáfrica anunció la detención de cinco sospechosos por el asesinato del portero y capitán de la selección sudafricana de fútbol Senzo Meyiwa, crimen que conmocionó al país justo hace seis años.

Los arrestos se realizaron este 26 de octubre en las provincias sudafricanas de Gauteng (centro) y de KwaZulu-Natal (este) y se cree que uno de los detenidos es quien disparó el arma de fuego que acabó con la vida de Meyiwa.

#SenzoMeyiwa Police Minister Bheki Cele has arrived @ the Meyiwa home in UMlazi. He’s been met with cheers by some neighbors who’ve braved the rainy weather & have come out of their homes to see him. Neighbors are chanting ‘ababoshwe’ meaning ‘they must get arrested’. @NkoRaphael pic.twitter.com/oGptnCQFfU