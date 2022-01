Detienen a Julio César Chávez Jr; él mismo comparte su arresto en vivo

El hijo de la Leyenda del Boxeo, Chávez Jr fue detenido por presunta posesión de armas.

SINALOA.— Julio César Chávez Jr causó preocupación a sus seguidores luego de mostrar en una transmisión en vivo a través de redes sociales el momento de la detención que la policía Ministerial de Mazatlán, Sinaloa ejecutó en su contra.

El boxeador destacó que su detención era arbitraria pues los elementos de seguridad aseguraban que Chavez Jr presuntamente portaba armas, sin embargo, él se encargó de desmentir el argumento de los elementos de seguridad.

Detienen a Chávez Jr por presunta posesión de armas

En el vídeo compartido en Instagram, Julio César Chávez Jr muestra cuando la policía lo paró mientras circulaba por la Plaza Galerías de Culiacán, asimismo, se puede ver a los uniformados, quienes le indican que tenían "la orden’ de llevárselo", pero el boxeador se niega a acompañarlos.

En la transmisión en vivo, también se escucha al pugilista decir que la Policía Ministerial de Mazatlán "le puso la patrulla enfrente de su carro", para que no pudiera marcharse y terminen llevándoselo.

Por su parte, los policías argumentaron que tenían la orden de llevarse a Chávez Jr a la base, ya que había un aviso de que el hijo de la Leyenda del Boxeo llevaba armas en su vehículo; y aunque le pidieron en repetidas ocasiones que se bajara del auto, él nunca accedió.

"Bájate tantito wey, bájate… Te tenemos que llevar a la base… Vienes armado… Sólo bájate, queremos platicar", se le escucha decir a los policías, a quienes Julio César Chávez Jr les responde: "Vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa… No señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada", asegura el boxeador.

Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq — Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

Julio César Chávez Jr se libra de ser arrestado

Hasta el momento no se sabe cómo fue que Julio César Chávez Jr evadió la detención, sin embargo, en el vídeo se alcanza a escuchar cuando el hijo de César Chávez le pide a su acompañante que le marcara al gobernador Rubén Rocha Moya para que "le ayudara a salir".

Nuevamente en redes sociales, horas después el polémico boxeador hizo una publicación en la que aseguró haber sufrido una injusticia.

Te puede interesar: Disputa entre "El Canelo" y Chávez Jr sería por mujeres: "Le he bajado varias novias"