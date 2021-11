Diana Chay: De positivo a doping a reina panamericana de pesas

Si lo quisiera, Diana Chay Dzul tiene para escribir un libro sobre su vida.

La pesista que se hizo madre siendo una jovencita, la que arrojó un extraño positivo a doping igual siendo una adolescente, y la que hoy en día es la reina indiscutible de los 45 kilos en las pesas de todo el continente americano.

Así de fácil puede leerse. Así de difícil debe ser estar en los zapatos de esta joven madre de tres niñas, esposa, deportista y soñadora.





Luego de una de las actuaciones más brillantes de la halterofilia mexicana en los pesos chicos en muchos años, Diana Chay Dzul confía en que pronto pueda tener apoyos que le permitan aspirar a mejores cosas.

La joven deportista, radicada en Dzibikak, Umán, arrasó en 45 kilos en el Campeonato Panamericano de Mayores, el único título mexicano hasta entonces en Ecuador.

Se dice fácil, pero todo esto tiene sus complicaciones. Por donde se le mire.

La yucateca Diana Chay Dzul en lo más alto del podio en el Panamericano de Ecuador

Diana, a quien el deporte yucateco recuerda por aquella nota negra del doping por clembuterol que padeció en junio de 2011 en el Mundial Juvenil de Malasia, es hoy uno de los referentes de la halterofilia mexicana en los pesos chicos. Pero es madre de tres niñas y, contrario a lo que pueda pensarse, no tiene ninguna beca, ni de IDEY ni de Conade (parte de los procesos internos), y espera que su segunda gran actuación internacional en los años de la pandemia le permita alcanzar para pensar formalmente en Juegos Olímpicos. Claro, siempre que haya apoyos.

Pese a todo, tiene algo especial: está llena de desafíos y de deseos de alcanzarlos.

“Ya quedó en el pasado todo eso (lo del histórico dopaje), lo que importa es el presente y vamos poco a poco recuperando lo perdido estás experiencias me hacen mejorar cada día más”, dice al Diario desde Guayaquil, Ecuador, la monarca panamericana de mayores.

En Ecuador, el miércoles pasado logró un hito: oro en arranque, oro en envión y oro en el total, dejándose ver como la mexicana con mayor proyección en la división. Las platas en los tres rubros fue para la competidora de Venezuela y los bronces para otra yucateca, Viviana Muñoz López.

Con la mira puesta en París 2024

Uno de sus sueños, con todas las de la ley, son los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo vislumbra, lo ha soñado, y quiere trabajar en ello.

“Siempre es el objetivo principal, así que hay que esforzarnos mucho más y mejorar cada día”, dice.

Y es donde viene su petición especial: apoyos.

Al momento, agradece al Ayuntamiento de Umán, cuyo alcalde “siempre me ha dado su apoyo”, pero, afirma esperar más. “Pues necesito una beca, más que nada. No cuento con ninguna y para un mejor rendimiento se necesitan vitaminas, proteína creatina, etcétera. No cuento con los recursos para poder costear todo esto y pues no consumo nada para un mejor rendimiento, pero a pesar de eso le echo ganas día a día para poder ser la mejor”. Su petición es legítima, sin duda, como igual apuntan Lázaro Medina Lugo y David Carrillo Baranda, entrenadores y directivos de pesas.

La familia, fundamental

Aunque su primer embarazo le llegó cuando era un adolescente, ha sabido compaginar carrera y familia desde un entorno en que son tan valiosas las medallas como el aspecto de vida de sus tres hijas, al lado de su esposo Félix Molina Tinal, entrenador de esta misma disciplina. Y le da el lugar a todo ello.

Diana Chay Dzul, con sus hijas

“No lo hubiera logrado sin el apoyo de mi esposo Félix Molina, que siempre me apoya en todo lo que me propongo. Gracias a su respaldo estoy donde estoy porque es difícil ser mamá, atleta y esposa a la vez”, comenta Diana, refiriéndose a Jimena, Diane y Ángela, que, ha dicho alguna vez, espera sigan los pasos de sus padres en el deporte de alto rendimiento.

Por ello, resalta el papel de su esposo: “Es muy difícil sola, pero gracias a mi esposo que me permite seguir en el deporte. Me parte el corazón cuando tengo que ausentarme, pero sé que valdrá la pena”.

Pasado, presente y futuro

Este año, Diana Chay ha ganado prácticamente todo en donde ha competido. Antes de este calendario exitoso, llegaron situaciones increíbles, como el dopaje.

Ella insiste en que eso fue algo que ya pasó. “Es cosa del pasado”, dice sobre el tema, que fue muy mediático en su época (2011) porque justamente había escándalos del mismo dopaje con la selección nacional de fútbol.

La página del Mundial de julio de 2011 queda cerrada, pero antes, una mención de Lázaro Medina Lugo, destacado entrenador yucateco y nacional, y los puntos tomados de publicaciones en el Diario sobre el tema.

En su momento, Diario de Yucatán publicó una referencia: “La noticia de 2011 causó sorpresa entre propios y extraños porque era imposible, dadas las circunstancias económicas y por la edad, que Diana hubiera consumido algún esteroide anabólico.

“Las instancias deportivas locales y nacionales abogaron por ella ante esta notificación, alegando que fue al consumir carne contaminada con esa sustancia durante una concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la capital, previo a un Campeonato Mundial en Perú. Imposible pensar en consumir una sustancia para doparse, dijeron las autoridades.

“Similar problema tuvieron futbolistas de la selección nacional, que fueron separados del Tri de inmediato, previo a una Copa Oro.

“No fueron suspendidos, pues continuaron jugando en sus equipos, caso contrario al de Diana, quien cumplió su sanción”.

Medina Lugo indica sobre el tema: “Lo de Perú fue por el problema sanitario en México. Pero su nombre sigue en los registros de la IWF como medallista de oro, la primera mujer con medalla de oro en el levantamiento de pesas en un Mundial. La primera mexicana en tenerlo”.

Eso cuenta mucho, sin duda.

El incidente, ya en el pasado

Diana lo deja atrás. Y habla del pasado reciente:

“Tengo mis medallas del Campeonato Nacional en línea, de primer lugar; las del Panamericano de Mayores en República Dominicana, que fueron tres platas, y ahora tres oros en este Panamericano de Ecuador, que fue el absoluto”.

Con más medallas, más reconocimiento y más responsabilidades, no espera bajar la guardia. No en este preciso momento.

“Pues es el propósito es grande, entrenar, y soñar con ser la mejor y llegar a las competencias y estar en el pódium. Eso es para lo que trabajamos”, expresa.

Para ello, entrena en jornadas de a veces cuatro o seis horas, y en ocasiones, se va de casa por largos períodos para las concentraciones previas a los campeonatos internacionales.

“Entreno no menos de cuatro horas. Y pues hay que hacerlo en espera de las siguientes competencias, siempre tratando de dar buenas marcas para ser convocada. El más cercano por ahora es el Campeonato Mundial. Esperemos poder asistir”.

Méritos enormes

David Carrillo Baranda, presidente de la Asociación Yucateca de la disciplina, explica a fondo los detalles de Diana camino a las becas.

Antes, el también experimentado entrenador habla de los logros de la joven campeona.

“Tiene mucho mérito el resultado logrado, debido a que ella es mamá tiene que atender a sus hijas a su esposo y los deberes del hogar y a eso agregar de entrenar dos veces al día.

“Además, cuando la concentran a campamento y a competencia debe dejar de ver a sus hijas, que es parte de lo que tiene que sacrificar para tener resultados”.

Por ejemplo, detalla que, después del Panamericano pasado, “tuvo que frenar un mes su preparación debido a lesiones. Pero gracias a la atención médica que recibió pudo recuperar y mejorar sus marcas para esta competencia”.

“Lamentablemente no contamos con todos los medios en el Estado para preparar como deben debe de ser a los atletas, así que mucho de su resultado depende de su disciplina”.

Carrillo Baranda explica que “las carencias que ha tenido en gran manera se han debido a las decisiones que tomó en su juventud de casarse y tener hijos en lugar de concentrarse al cien por ciento a la práctica de esta disciplina.

“Sin embargo, ha mostrado una valentía para que a pesar de todos los obstáculos tenidos en su carrera deportiva pueda lograr estos resultados.

“Desde su inicio fue una atleta que mostró un talento fuera de lo normal para levantar pesas y eso la ha llevado a conseguir los resultados que tiene hasta ahora.

“Esperemos que pueda seguir su trayectoria ascendente y logré un lugar en la selección de Juegos Centroamericanos de 2022 y los Juegos Panamericano de 2023.

Las becas

“En la actualidad no tiene beca del Estado ni de Conade. Ambas se solicitaron desde el Panamericano pasado. La del Estado no se le pudo dar porque la beca elite es anual y apenas en este mes salió la convocatoria. Y la de Conade no aplicó por qué los metodólogos dijeron que no aplicaba por qué solo eran cinco participantes en el Panamericano pasado. En este proceso no sé si aplique.

“Ya se solicitaron de nuevo las becas. Para ver si aplica este año. Por ahora, Umán (su municipio) le está apoyando”.

Pero algo tiene claro David: Diana es una luchadora empedernida, siempre dispuesta a mejorar.

“Eso es fundamental. Deseos de crecer pese a las adversidades”.

Apoyos urgentes

Lázaro Medina Lugo, actual directivo de la Federación Mexicana de Halterofilia y reconocido como uno de los mentores y gestores de las pesas en Yucatán, da su punto de vista sobre lo que es Diana Chay y lo que espera de ella para el futuro.

“Definitivamente es una mujer guerrera. Con mucho talento y que puede llegar hasta donde ella quiera”, dice el ganador del Premio Estatal del Deporte en el ramo de Mejor Entrenador.

Pero, como David Carrillo, toca el tema de las becas.

“Ojalá se le brinden los recursos necesarios (tanto Conade como IDEY). Sin becas y con tres niñas, es la mejor en estos momentos. Es campeona panamericana en su división. Y hasta ahora el mejor resultado en esta competencia en Ecuador para México”.

Expresa que habrá posibles cambios en la Federación Internacional (IWF) en las divisiones y procesos rumbo a los Juegos de París

. “No sé por ahora cómo le afecte en la estrategia para ganarse un lugar, ojalá estos cambios le permitan llegar”.

Talentos en los municipios

Lázaro es un experto en el tema de detección de talentos en el interior del Estado, de donde surgió Diana.

Sobre ese tópico, comenta:

“En el interior del Estado hay mucho talento. Hay muy buenos entrenadores trabajando. Entrenadores locales, formados dentro, exatletas con licenciatura en Entrenamiento Deportivo que, con la experiencia y el conocimiento, han mejorado los resultados de Yucatán en estos últimos años”.

Los logros recientes de los atletas del interior son visibles en la halterofilia.

Diana Chay, ayer también fue medallista en Guayaquil Josué Medina Andueza, nativo de Progreso, y uno de los referentes actuales es Mauricio Canul Facundo, también originario de la umanense Dzibikak. Y el más reciente pesista yucateco en Juegos Olímpicos fue Lino Montes Góngora, surgido de los talentos de Tekax.

La yucateca Diana Chay Dzul con la dorada cosecha que obtuvo en Ecuador

“El Centro de Alto Rendimiento (CARD) vino a dar esa oportunidad a los pesistas de municipios, les permitió descansar, comer bien, tener escuela, atención multidiscipinaria, excelentes entrenadores y con el talento que ellos heredaron, suman a ese éxito”.

“Ojala la activación deportiva, después de esta pandemia, también se dé en el alto rendimiento, en darles a todos los deportistas los apoyos que se necesitan y no solo es en dinero, mejores instalaciones, mejor equipamento, equipo multidiscipinario, buena alimentación y suplementación.

“Y también a la mancuerna que hace esto posible, los entrenadores, quienes también se comprometen con el deportista, se les den las herramientas para poder hacer lo mejor posible lo que tanto amamos, que es ver triunfar a nuestros alumnos”.

“Yo creo que hay muchos Josué Medinas, Dianas, Linos, Vivianas. Sé que el talento de los municipios supera por mucho a otros”, concluye.