Diego Lainez debuta con el Betis

El mexicano hace su presentación en victoria bética

Aliviado y feliz, así se mostró Diego Lainez tras su debut con el Betis —que venció 3-2 al Girona—, en actividad de la Liga de España.

“No podía esperar más y quedarme con las ganas”, para comenzar su aventura europea, comentó Lainez después del partido.

“Estoy muy contento de haber hecho mi debut y que el equipo haya ganado”, comentó el mexicano. El atacante aceptó que se sintió cómodo y atrevido en los pocos minutos que pudo jugar en el Estadio “Benito Villamarín”, que lo aplaudió durante su ingreso.

“Fue muy bonito el ambiente, es hermoso, me gusta mucho que la gente aliente. Es un fútbol muy distinto, pero me voy acoplando de la mejor forma y me sentí bien, hay que seguir por el buen camino del equipo. “Encarar es algo que me caracteriza y más con el apoyo de la afición, eso te motiva a hacerlo bien, muy bonito y hermoso el ambiente”, reiteró el futbolista de 18 años al canal oficial del club sevillano.

El mexicano Andrés Guardado jugó 66 minutos.

Quique Setién, entrenador de los béticos, dice estar satisfecho por el debut.

“Lo ha hecho bien, a pesar de haber tenido pocos entrenamientos. Ha querido el balón, ha participado… Hay que ir viéndole, el tiempo que ha jugado ha ayudado”, manifestó Setién durante conferencia de prensa.

Messi sale al rescate

El astro argentino Lionel Messi ingresó de cambio para impulsar la reacción de Barcelona en la victoria 3-1 sobre Leganés, con la que el club catalán extendió a siete su racha de triunfos.

Messi salió al rescate al ingresar a los 64 minutos y marcó el último tanto con un remate en el área en el descuento. El uruguayo Luis Suárez mandó a las redes un rechace luego de un soberbio disparo de Messi; la jugada fue validada por el video arbitraje para dar por bueno el tanto a los 71. Ousmane Dembelé hizo el tercero.