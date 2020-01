Diego Lainez entre las 50 promesas a seguir por la UEFA

MÉXICO.— A pesar de no tener el mejor año con el Real Betis, la UEFA está consciente del gran potencial de Diego Lainez, a quien colocaron entre las 50 promesas a seguir en este 2020.

La lista, publicada en el sitio web oficial de la UEFA Champions League, señaló:

5⃣0⃣ future stars to watch in 2020! 🤩



Who are you most excited about?