Diego Lainez viaja a España “para hacer carrera” en Europa

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— En el marco de un gran tumulto en el aeropuerto viajó a España el joven volante mexicano Diego Lainez, quien destacó que su objetivo es hacer carrera en Europa, lo que le permitirá crecer como persona y futbolista.

“Quiero hacer mi carrera allá y crecer como futbolista. Crecer como futbolista y también como persona”.

“Estoy contento de este paso en mi vida y ahora a dar lo mejor de mí”, dijo antes de tomar su vuelo para incorporarse al Betis de la Liga de España.

El ahora examericanista señaló que desde que comenzó su carrera se puso como meta militar en el “Viejo Continente” y está por cumplirlo a la edad de 18 años.

“Ya quiero estar allá”

“Es algo por lo que siempre he trabajado y luchado, gracias a Dios me toca vivir esta experiencia; (estoy) contento, ya quiero estar allá, ya quiero formar parte del Betis, ya quiero entrenar y muy contento por este reto”, apuntó.

Se mostró agradecido con el América por la disposición que tuvo para su traspaso, así como con los seguidores azulcremas, que siempre lo apoyaron.

Agradecimiento a los aficionados y al América

“Agradecido con el Club América porque siempre me ayudó en todo; (los aficionados) fueron parte fundamental en mi etapa con el América e igual los que no son americanistas me expresaron su apoyo”, agregó.

También indicó que todavía no ha platicado con Andrés Guardado, quien milita para el cuadro sevillano, pero lo hará a la brevedad.

“Ya tendrá la oportunidad de estar con él, estoy encantado porque es una gran persona y un excelente jugador”, detalló.