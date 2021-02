"Difícil, no imposible" ganarle al Bayern, anima Cafú a Tigres (Vídeo)

El club de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) enfrentará mañana jueves 11 de febrero al Bayern Múnich en la Final del Mundial de Clubes.

El exfutbolista Marcos Evangelista de Morães, mejor conocido como Cafú, indicó que el conjunto universitario tiene posibilidades de ganarle al representativo alemán.

El equipo mexicano se coloca como el primero que disputará una final en el Mundial de Clubes.

El duelo que se disputará mañana jueves en el en el Estadio Qatar Foundation.

Bayern Múnich busca convertirse en el segundo club que acumula seis campeonatos en un año.

El exjugador brasileño y campeón del mundo comentó que si un equipo entra al campo con miedo, no va a ganar.

“Necesitas enfrentar a tu adversario de igual a igual. Por ejemplo, el Bayern entra al campo y dice ‘voy a jugar fútbol porque es lo que yo sé hacer’. Los otros equipos entran al campo y dicen ‘uy, voy a enfrentar al Bayern’; ahí el Bayern se percata que el otro tiene miedo de atacarlos”.

