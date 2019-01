Difunden último audio que envió Emiliano Sala, futbolista desaparecido 

A través de redes sociales difundieron el último audio que Emiliano Sala envió a sus amigos. El futbolista está reportado como desaparecido ya que la avioneta en donde viajaba desapareció del radar el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha.

El argentino de 28 años de edad se dirigía a Gales, Francia donde se debía incorporar al Cardiff de la Liga Premiere, equipo con con el que firmó un nuevo contrato el pasado 19 de enero.

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB

— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) January 19, 2019