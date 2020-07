Dinwiddie y Jordan no harían el viaje a Orlando

Confirman los Nets que dieron positivo a Covid

Spencer Dinwiddie y DeAndre Jordan revelaron que dieron positivo a Covid-19, con lo que los Nets de Brooklyn podrían quedarse sin sus dos titulares cuando se reanude la temporada de la NBA.

Jordan informó el lunes que no acompañará a los Nets en Florida cuando regresen tras la suspensión de la temporada 2019-20. Dinwiddie dijo a The Athletic que padece síntomas y no tiene claro si podrá estar en el complejo Wide World of Sports de ESPN en Walt Disney.

Al menos seis jugadores de los Nets han arrojado positivo por el virus. Los otros cuatro casos fueron detectados en marzo, cuando Kevin Durant confirmó que fue uno de los afectados.

Ambos jugadores dijeron que dieron positivo al volver a Nueva York para reincorporarse al equipo. Algunos jugadores se marcharon de la ciudad, que era un foco del brote cuando la NBA interrumpió la temporada.

Dinwiddie señaló que dio negativo por el virus en múltiples ocasiones tras volver a Brooklyn y participó en algunas prácticas. Pero acabó dando positivo, y describió que tiene fiebre y malestar de pecho.

Su ausencia sería un duro golpe para los Nets, por su magnífico rendimiento esta temporada por la baja de Kyrie Irving debido a lesiones. Promedia 20.6 puntos.

Jordan anunció su condición en Twitter, indicando que supo su diagnóstico la noche del domingo y que recibió una confirmación el lunes.

El centro firmó con los Nets el verano pasado, junto a Durant e Irving. El campeón olímpico en 2016 fue suplente durante la mayor parte del curso, pero quedó como titular cuando el entrenador Jacque Vaughn tomó las riendas tras el despido de Kenny Atkinson.

Los Nets mantienen una diferencia de medio juego sobre Orlando por el séptimo lugar de la Conferencia del Este. Se medirán contra el Magic el 31 de julio en su primer partido tras la reanudación.

Sin acceso

Los Nuggets de Denver cerraron desde sus instalaciones de entrenamiento al haber tres positivos por la Covid-19 entre el personal que va a viajar a la “burbuja” de Orlando, según declararon varias fuentes a ESPN.

Según lo revelado, los Nuggets habían tenido dos positivos entre el grupo de 35 personas que trabajan de cara a la reanudación de la temporada regular y que está formado por jugadores, entrenadores y personal que les ayuda.

También ESPN publicó que otro positivo se ha dado desde el pasado sábado.

Antes de conocerse los nuevos positivos, Denver ya había anunciado que el pivote serbio estrella Nikola Jokic dio positivo por Covid-19, aunque fue asintomático mientras se encontraba en su país de origen.

El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, de 48 años, reveló también que dio positivo al coronavirus durante el paréntesis de la liga que dejó de jugarse desde el pasado 11 de marzo, pero que lo había superado sin ningún tipo de complicación.

Los Nuggets reabrirán sus instalaciones en función de los resultados de las pruebas en curso que le han sido hechas a todo el personal.

Los jugadores, cuando se vuelvan abrir las instalaciones, podrán realizar entrenamientos controlados y socialmente distanciados con los técnicos hasta que el equipo se vaya a Orlando el próximo 7 de julio.

Los Nuggets (43-22) ocupan el tercer lugar en la Conferencia Oeste detrás de los Lakers y los Clippers.

Los equipos de la NBA, incluidos los Nuggets, regresaron a sus instalaciones el pasado 23 de junio para comenzar a probar protocolos antes de viajar a Orlando entre el 7 y el 9 de julio cuando tienen previsto comenzar los campamentos de entrenamiento. El resto de los equipos también han registrado positivos, los últimos han sido los Nets de Brooklin.

Las instalaciones de entrenamiento de los Nets reabrieron ayer después de estar varios días cerradas.