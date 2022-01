MÉXICO.— Julio César Chávez Jr. revivió la rivalidad que mantiene con Saúl "El Canelo" Álvarez luego de asegurar que su "pleito" va más allá del ring, pues en recientes declaraciones, el hijo de "La leyenda del Boxeo" (Julio César Chávez) aseguró que pugilista tapatío le tiene mucho coraje porque le ha bajado varias novias.

Aunado a esta "confesión" Julio César Chávez Jr. afirmó que a diferencia de lo que podría pensar "El Canelo" y muchas personas más, él es el boxeador más guapo.

"Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje", comentó el hijo del también comentarista de box TV Azteca.

Julio César Chávez Jr en busca de nuevas alianzas para volver al ring

Dejando a un lado los escándalos y rivalidades, Chávez Jr comentó sobre su futuro en el boxeo, y señaló que están buscando nuevas alianzas para su próxima pelea, pero todo no tiene nada concreto.

"Estamos viendo, ojalá podamos hacer alianza para la siguiente. Esperemos estén dispuestos. Me habló Eddy Hearn, el 'Flaco', Juan Carlos Torres y ya, no he tenido comunicación con nadie", puntualizó el joven boxeador.

Te puede interesar: Quién es Valeria Quiroz, examante del "Chapo" y mamá de hija de "El Canelo"