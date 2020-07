Divide la cancelación de la temporada

Entre dueños se “tiran indirectas” por declaraciones

Con diferencia de cuarenta años, las informaciones de Deportes en el Diario destacaron dos de los puntos más críticos en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol.

Ayer, 2 de julio, la noticia fue la cancelación de la temporada 2020. El 2 de julio de 1980, la página deportiva de este periódico titulaba como principal noticia la primera chispa de la huelga de peloteros, que se inició formalmente un día después. Como sea, en ambos casos, han sido las únicas dos veces que se ha suspendido la actividad en la LMB por cosas que no sean causas naturales o sanitarias.

Pero el cierre de la campaña 2020 (cierre, porque se inició con los entrenamientos) ya comenzó a dejar las primeras huellas. Un presidente señalando a los peloteros como despilfarradores y poco ahorrativos, y un directivo respondiéndole que él es precisamente uno de los más duros para pagar en la pelota mexicana.

En el caso de los Leones de Yucatán, ayer se distribuyó un comunicado en que su presidente ejecutivo, Erick Arellano Hernández, reitera los puntos tratados por la Liga Mexicana al anunciar la anulación de la campaña. Indicó que apoyarán económicamente a jugadores, cuerpo técnico y umpires y que aprovecharán la pausa para “llevar al cabo una profunda reingeniería que nos permita innovar y fortalecer el béisbol mexicano”.

En lo concerniente a lo local, informó que a los aficionados que adquirieron sus Rugiabonos 2020, que en las próximas horas les darán a conocer la forma en que podrán hacerlos válidos para la siguiente temporada, con una serie de beneficios.

Agarrón Mansur-Maíz

José Antonio Mansur, presidente de los Tecolotes de los dos Laredos, que ha sido igual propietario de varios equipos de la LMB, expresó que “el pelotero gana muy buen dinero, no es por nada. Yo con todo cariño y respeto a los jugadores les diría ‘señores, ¡aprendan a ahorrar!’, ganan muy bien. De acuerdo con las nóminas de los equipos en promedio ganan entre 150 y 200 mil pesos al mes”, de acuerdo con información obtenida en el portal Strikeout.com. “Debe ser más organizado el pelotero, no atacar tanto al directivo en redes sociales como si no tuvieran sueldos interesantes”.

Las declaraciones de Manzur no fueron muy bien tomadas en el gremio de jugadores, así como tampoco en el ámbito de los directivos.

Y José Maíz García, presidente de los Sultanes de Monterrey, respondió diciendo que “si hay equipos que se destacan por pagar siempre poco han sido los equipos que ha tenido ese señor (por Manzur). Si alguien es duro de pagar, es esa persona que se está quejando”, indicó el directivo regiomontano.

Peloteros entrevistados por el Diario, como Manuel Flores, lanzador yucateco, indicó que sería preciso contar con una asociación de jugadores. “A una asociación podríamos recurrir en casos como éste, y en muchas otras que lo ameritan”.

En reacciones generales, la medida adoptada por la Liga fue vista como positiva en el punto de la salud, y se aplaudió que acepte la necesidad de realizar una re ingeniería en su seno.

Irónicamente, la cancelación se da en las mismas fechas en que cuarenta años atrás estalló la huelga de peloteros que encabezó Ramón “Abulón” Hernández, estrella de los Diablos. Surgió así la Asociación Nacional de Beisbolistas (Anabe), que procedió a exigir mejores condiciones para el pelotero mexicano. Fueron aplacados por el alto comisionado Alejo Peralta y de iniciar con 20 equipos, la Liga terminó con solamente seis.— GASPAR SILVEIRA MALAVER