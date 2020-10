Djokovic, arrollador en París

El serbio avanza a octavos;Badosa le gana a Ostapenko

Los resultados sorpresivos han abundado en un Abierto de Francia distinto a todos los demás, que llega a su cuarta ronda.

Pero el primer preclasificado Novak Djokovic está empeñado en darle un sentido de normalidad al certamen.

El serbio avanzó a los octavos de final por undécimo año consecutivo, igualando un récord compartido por los otros tenistas que conforman el grupo de los Tres Grandes del tenis, Rafael Nadal y Roger Federer.

Djokovic disipó muy pronto la posibilidad de una sorpresa temprana o siquiera de un encuentro complicado. Está avasallando a los rivales y haciendo que cada duelo sea demasiado desigual. Cedió tan sólo cinco games, tal como ha hecho durante sus otros duelos en esta edición de Roland Garros.

Ayer, arrolló 6-0, 6-3, 6-2 al colombiano Daniel Galán, quien se ubica en el número 153 del escalafón.

“Si te impones desde el comienzo en la cancha, algo que he hecho en estos primeros tres partidos aquí, le reduces al rival las posibilidades de creer realmente que puede volver y darle la vuelta al partido”.

Galán confirmó la hipótesis.

“Me sentí inferior... Me pasaron por encima”, confesó. “El partido de hoy demuestra que hay mucho que mejorar”.

El tenista de 24 años, originario de Bucaramanga, dijo que se presintió la posibilidad de quedarse sin ganar un solo juego, cuando se vio abajo por 6-0 y 2-0.

“Por supuesto que él es superior a mí, pero uno también siente que debe hacer todo perfecto o se quedará en cero, cero y cero”, manifestó. “Y yo estaba en cero y bastante preocupado por eso”.

Djokovic tuvo sólo una preocupación: La lluvia que comenzaba a caer.

“Era como un misil, cada tiro de derecha. No fui capaz de reaccionar siquiera”, comentó Galán. “No lo sé. Tal vez no me estaba moviendo, no lo sé, es confuso. Pero en serio, siento que era como un cohete cada vez que él enviaba esa derecha”.

También el sábado, la campeona del Abierto de Australia Sofia Kenin avanzó a la cuarta ronda, al aplastar a la rumana Irina Bara 6-2, 6-0 en apenas 72 minutos.

Logra la hazaña

La española Paula Badosa logró una histórica clasificación para octavos de final de Roland Garros en su primera participación en el torneo, tras derrotar a la letona Jalena Ostapenko, ganadora en 2017, a quien derrotó por 6-4 y 6-3 en una hora y 22 minutos.

La jugadora nacida en Nueva York sigue rompiendo marcas en el que ya es su mejor actuación en un grande, tras haber derrotado a tenistas con mejor ránking. Tras su victoria, se cubrió la cabeza con la toalla, para tratar de creerse la gesta que logró.

La 87 del mundo ya ha superado a dos ganadoras de Grand Slam, puesto que en la ronda anterior venció a la estadounidense Sloane Stephens, ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2017 y que llegó a ser número 3 del mundo.

La española parece haber elevado su nivel y ganado en confianza con victorias como esa, una experiencia que le sirvió contra Ostapenko, una rival que pone el alma en cada golpe.

La letona desarrolló su juego ofensivo, basado en la permanente búsqueda de golpes ganadores, un riesgo que le lleva a vivir permanente al filo de la navaja.

Su siguiente rival será la alemana Laura Siegemund, que se clasificó para sus primeros octavos de final de un grande tras derrotar a la croata Petra Martic, otra favorita, número 17, por 6-7(5), 6-3 y 6-0.—EFE Y AP

Abierto de Francia Obtienen su pase a los octavos

El atípico Roland Garros que se desarrolla en plena pandemia, ha dejado múltiples sorpresas.

Fin del sueño

La aventura parisiense del chileno Cristian Garin acabó en tercera ronda, en la que fue derrotado por el ruso Karen Khachanov por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-2, tras haber roto en París, su racha en un Grand Slam.

Carreño gana duelo español

El español Pablo Carreño, quien disputará los octavos de final por segunda vez en su carrera, aseguró que puede “competir contra cualquiera”. Carreño, 18 del mundo a sus 29 años, superó a su compatriota Roberto Bautista, décimo cabeza de serie, por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-4

Collins da la sorpresa

La española Garbiñe Muguruza cayó en la tercera ronda contra la estadounidense Danielle Collins, 7-5, 2-6 y 6-4. Es la primera vez desde su debut en 2013 en París que Muguruza no llega a octavos