Novak Djokovic, tenista originario de Serbia y el número 1 en el ranking de la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP), fue deportado de Australia y no podrá participar en el abierto de tenis en dicho país. El Gobierno revocó por segunda vez su visa y lo consideró como una amenaza para la salud pública ya que no estaba vacunado contra el covid-19 y debido a eso no podrá defender su título en dicho torneo.

Por otro lado, Djokovic se enfrenta además a una prohibición de regresar al país durante tres años, excepto en ciertas excepciones, que pueden incluir "circunstancias imperiosas que afectan los intereses de Australia".

Durante la audiencia judicial de este 16 de enero, la defensa de Djokovic argumentó sin éxito que los motivos dados por el gobierno para deportarle eran "inválidos e ilógicos

"Extremadamente decepcionado": Djokovic ante la revocación de su visa

Djokovic ha dicho que está "extremadamente decepcionado", pero respeta la decisión, tomada en la víspera de su primer partido.

"Cooperaré con las autoridades para mi salida del país", comentó en un comunicado

Los jueces han dicho que explicarán su razonamiento en una fecha posterior. El primer ministro australiano, Scott Morrison, aplaudió "la decisión de mantener nuestras fronteras fuertes y mantener seguros a los australianos".

"Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y con razón esperan que se proteja el resultado de esos sacrificios", dijo el político.

La visa de Djokovic fue cancelada en un principio el 6 de enero en el aeropuerto de Melbourne, horas después de que llegara para competir en el primer Grand Slam de 2022.

El comunicado de la ATP sobre Novak Djokovic

La asociación emitió un comunicado en el que expresaba su opinión acerca de que Djokovic fuera deportado de Australia y pese a que mostró una opinión parcial, aseguró que las decisiones de las autoridades deben respetarse pero que dicha situación es profundamente lamentable. Asimismo reiteró la importancia de la vacunación entre todos los participantes y competidores durante el Abierto de Australia.

"La decisión que se ha tomado hoy de mantener la cancelación del visado de Novak Djokovic en Australia marca el final de una serie de acontecimientos profundamente tristes. En última instancia, las decisiones de las autoridades legales en materia de salud pública deben ser respetadas. Se requiere más tiempo para hacer un balance de los hechos y aprender de esta situación... La ATP sigue recomendando firmemente la vacunación de todos los jugadores."

