Djokovic pone la historia en juego

Novak inicia el camino hacia el “Slam Dorado”

Novak Djokovic sabe qué tan cerca se encuentra.

No solo de hacer historia y convertirse en el primer hombre en lograr el “Slam Dorado” al ganar los cuatro torneos más importantes del tenis y colgarse una medalla de oro en sencillos en los Juegos Olímpicos en el mismo año.

Seguro, eso está en mente de Djokovic al tiempo que se apresta para iniciar su participación en los Juegos.

Pero es el resultado de alcanzar ese hito lo que más le pesa al serbio: rebasar a Roger Federer y a Rafael Nadal cuando se hable del mejor tenista en la historia.

La meta es tan grande que el mismo Djokovic ni siquiera está quiere pensar en las consecuencias.

“No deseo ser parte del debate. No quiero ser comparado con nadie”, declaró ayer el actual número uno del mundo. “Aún falta mucho camino por recorrer”.

“Sé que muchas cosas entran en juego. Sé que la historia entra en juego. Me siento privilegiado y motivado de estar en esta posición. He trabajado muy duro para llegar a donde me encuentro… Pero hablaremos de historia si todo sale genial aquí”, dijo Djokovic. “Por ahora toda mi atención está en el siguiente desafío”, agregó.

En Serbia, el debate de antemano ha terminado.

La jefa de misión del comité olímpico, Natasa Jankovic, presentó a Djokovic en la conferencia de prensa del equipo como “el más exitoso de todos los tiempos”.

Al ganar Wimbledon este mes, Djokovic igualó a Federer y Nadal con 20 títulos de Grand Slam tras haber iniciado el año llevándose los títulos de los Abiertos de Australia y Francia.

Djokovic puede presumir que es el único del tridente en haber ganado cada Grand Slam dos veces. Y es el único de los tres que ostentó las coronas de los cuatro grandes simultáneamente, algo que logró al final de 2015 e inicios de 2016.

Steffi Graf es la única jugadora en completar el “Slam Dorado”. La alemana lo hizo en 1988, año en el que ganó los cuatro majores más el oro olímpico en Seúl.

“No estoy en contacto con Steffi, pero si alguien puede hablar con ella, estaría encantado de preguntarle cómo lo logró”, dijo Djokovic al recordar que por un breve tiempo tuvo a Andre Agassi, el esposo de Graf, como entrenador.

Atractivos cruces

La estrella local Naomi Osaka debutará contra la china Zheng Saisai, número 52 del ránking, y Novak Djokovic se topará con el bolivano Hugo Dellien, 139 del escalafón, en la ronda inicial del torneo.

Las llaves de las competencias de tenis fueron definidas ayer, dos días antes del inicio de la actividades.

Naomi vuelve a las canchas tras retirarse del Abierto de Francia, después que la japonesa —campeona de cuatro torneos de Grand Slam— había sorteado su compromiso de primera ronda, para tomarse un descanso mental.

Andy Murray, defensor del título olímpico, tendrá un complicado escollo en la primera ronda al tocarle medirse ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Murray es el único tenista con cetros consecutivos en sencillos al consagrarse en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Pero los problemas del británico en la cadera, incluyendo una cirugía reconstructiva, comprometen sus posibilidades de un tricampeonato.

El latinoamericano más destacado es el argentino Diego Schwartzman.

Octavo cabeza de serie, Schwartzman tendrá su debut olímpico frente al peruano Juan Pablo Varillas.

Schwartzman no pudo disputar la cita de Río 2016 debido a que sus compatriotas Juan Martín Del Potro y Juan Mónaco recurrieron al ránking protegido. Del Potro acabó sucumbiendo ante Murray en la final.

Varias figuras de renombre se han quedado en casa, como ha sido el caso de Roger Federer, Rafael Nadal y Serena Williams. Pero la cita de Tokio cuenta con el serbio Djokovic y la australiana Ashleigh Barty, flamantes campeones de Wimbledon.

El ruso Daniil Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev completan el cuarteto de máximos preclasificados.

Los hipotéticos cruces de cuartos de final en base a la preclasificación tendrían a Djokovic frente al ruso Andrey Rublev; Zverev contra el polaco Hubert Hurkacz; Schwartzman ante Tsitsipas; y Medvedev versus el español Pablo Carreño Busta.

Ash debutará ante la española Sara Sorribes.

Sujeto a la preclasificación, los cuartos de final del cuadro femenino tendrían los duelos entre Ash y la checa Barbora Krejcikova; la bielorrusa Aryna Sabalenka con la española Garbiñe Muguruza, mientras que Naomi Osaka chocará con la polaca Iga Swiatek; y la checa Karolina Pliskova ante la ucraniana Elina Svitolina.