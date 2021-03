Aficionados de América y Chivas están de plácemes pues hoy se juega el Clásico Nacional de Fútbol

Puede que a usted no le guste el fútbol o no le vaya ni a Chivas ni a América. Pero hoy domingo, el gran Clásico del fútbol mexicano le robará la atención.

Un América que sería líder de no ser por un error administrativo y unas Chivas que requieren ganar para volver al primer plano se enfrentan hoy en el Estadio Akron, en la edición 238 del duelo de mayor rivalidad en el deporte mexicano.

Cuando se habla de clásicos, siempre el de los dos más ganadores de México se codea con Barcelona-Real Madrid y Boca Júnior-River Plate. Hasta el Yanquis-Boston del béisbol entra en ese listado de las grandes batallas entre rivales acérrimos.

Ahora incluso Yucatán lo siente más cerca porque “La Bomba” estalló. Henry Martín, el que fuera delantero de Club Soccer y que hoy es el mejor goleador de las Águilas, le puso más leña al fuego con la guerra de declaraciones que comenzó cuando Ricardo Peláez dijo que lo quiere para Guadalajara y el paisano dijo: “Lo siento, pero no”.

El plato fuerte del Guardianes 2021

Y una y mil cosas más se dicen en torno a este duelo, marcado con tinta especial en el calendario. Será el plato fuerte del Guardianes 2021 y tendrá público, de los pocos juegos privilegiados que han tenido afición en sus tribunas en esta pandemia.

Mucho en juego, en lo deportivo y en lo del orgullo. En lo primero, América llega de sublíder con 22 unidades (deberían ser 25) y Guadalajara es noveno con 12.

Diferencia amplia, pero como dicen sus protagonistas, desde siempre, a la hora de un Clásico así, esas estadísticas no suelen marcar diferencia. Son 90 minutos muy, pero muy especiales.

Es lo que todos esperan del partido de hoy: espectáculo. Y pasión, mucha pasión. Seis entrevistados para los “Domingos Especiales de www.yucatán.com.mx” refieren precisamente a eso, porque el gran partido es lo que desata y desatará siempre.

En esta entrega, ofrecemos amplios detalles sobre la batalla más acérrima de México. Sus protagonistas, las alineaciones y, de forma especial, la forma en que lo vemos los yucatecos. Todos esperamos que sea un partido de esos que dejen recuerdos. Es domingo y es día de Clásico.

Y también merece la pena destacar que Henry llega entre las llamas suscitadas por una rivalidad tan encarnizada como esta.

Las Chivas serán anfitrionas

"El Universal" recuerda que la rivalidad más áspera del balompié mexicano vivirá un nuevo episodio de antagonismo, ahora en el Estadio Akron, inmueble que para este duelo reabrirá las puertas para albergar a hasta 12 mil aficionados, un 12 por ciento de la capacidad total del recinto. Situaciones de la pandemia.

Con 12 unidades en su haber -10 menos que las Águilas- el cuadro rojiblanco buscará redención en un torneo en el que a Víctor Manuel Vucetich no le han terminado por cuajar los resultados. Ante el rival a vencer y con el orgullo de por medio, los jaliscienses necesitan sumar de a tres para escalar peldaños en la tabla y tomar el impulso que significaría una victoria sobre el América. Ganar hoy alimentaría el ego sobremanera.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en los cuartos de final del torneo anterior, cuando el Rebaño Sagrado salió victorioso de la llave con tres “chicotazos” de Cristian Calderón, dosis que los dirigidos por Vucetich querrán volver a recetar a los capitalinos.

Guadalajara se declara listo

Sobre el encuentro, el conjunto rojiblanco se declaró listo.

En voz de Isaac Brizuela, las Chivas “hemos analizado bien al América, cómo se cierran defensivamente, siempre buscan la espalda de los rivales, sin embargo también nos dimos cuenta que por lapsos nosotros manejamos muy bien el balón no sólo con actitud o esfuerzo vas a ganar".

"Tenemos que ser muy inteligentes con el balón, debemos estar tranquilos porque hemos trabajado mucho para este partido; estamos en deuda con la afición y con nosotros mismos, esta es una gran oportunidad para levantarnos”, analizó el delantero mexicano previo al choque dominical.

Primer clásico mexicano para Solari

Por su parte, en América la euforia por el Clásico se vive desde otra posición; los de Coapa llegan a este encuentro peleando el liderato general y con una racha positiva de tres duelos ganados.

Para el argentino Santiago Solari, técnico azulcrema, significará su primer duelo ante el Guadalajara: “Quiero vivirlo, experimentarlo en primera persona.

"Todos generan una semana de mucho ruido, expectación y contenido, que refleja historia, un colorido único”, argumentó el estratega emplumado.

El “Indiecito”, ex del Real Madrid, de verdad que lo quiere vivir en carne propia.

El duelo 238 entre los conjuntos más ganadores y de mayor arrastre del fútbol nacional se jugará a partir de las 20 horas en el Akron. Marco Antonio Ortiz será el encargado de dirigir las acciones, en espera de un duelo que corresponda a la alta expectación generada. Es el Clásico.

¿Usted tiene favorito?

Probablemente sea seguidor chiva o seguidor crema. Pero incluso sin ser partidario de estos dos equipos, se pondrá frente a la televisión. Los dos cuadros tienen legiones de seguidores, no solo en México.

Y en la caja chica también hacen show. David Faitelson y Álvaro Morales, los antiamericanistas, armando fiesta aprovechando y apostando.

O, en las redes sociales, el bombardeo está a lo más encendido, ahora que con facilidad en cualquier plataforma puedes opinar como experto aunque no sepas nada.

La opinión de los expertos

Seis expertos, que han vivido el fútbol, que conocen el medio por ser jugadores o jugadoras, así como directivos y técnicos, hablaron para Central 9 del Clásico.

Es el Clásico; no hay otro

“Decía don Nacho Trelles que los únicos clásicos que existen son los cerillos. Y esos había que comprarlos”. Frase con la que Jorge Arana Palma, el creador de los Venados de Yucatán y seguidor de América, abre una charla sobre la batalla que hoy tendrá frente a frente a los dos equipos de mayor tradición y expectación en el país.

“Pero realmente, el América-Chivas es el verdadero clásico del fútbol mexicano. Los demás que se inventaron son cosas de la mercadotecnia, no hay otra rivalidad como esa".

"Se dicen estas cosas, tres, cuatro, sobre la rivalidad: es protagonismo desde que existe; tiene como objetivo definido ganar; dar espectáculo y causar polémica”.

Hasta los árbitros lo sueñan…

"Desde luego que sí me apasiona, es un partido en el que todo árbitro desea participar, yo fui muy afortunado al participar en dos (en el Azteca y el Jalisco)", señala Freddy Sansores Carrillo, exárbitro profesional yucateco.

"Es un juego diferente en el que todos desean obtener la victoria".

"Es una fiesta deportiva que hasta el que no ve fútbol sigue ese encuentro", subraya.

El Clásico ha venido a menos, pero…

"El Clásico Nacional siempre será considerado el juego más importante, trascendental y visto del país", afirma Karina Novelo Mendoza, seleccionada nacional de fútbol.

"No obstante, es una realidad que últimamente se ha venido a la baja en cuanto a lo que futbolísticamente se refiere".

"Su falta de goles en los últimos 15 encuentros ha hecho que ya no se sienta la misma emoción; sin embargo, estamos hablando de un América con siete partidos ganados, con 14 goles a favor y ocho en contra, que es superior en comparación con las Chivas.

"Me apasiona ver a mi equipo favorito ganar. Siempre le he ido al América y estoy segura que este Clásico será para las Águilas", concluye.

Hasta los enemigos lo verán

"Mi equipo favorito realmente es el Cruz azul, yo soy celeste, como dicen, desde la cuna. Sin embargo, déjame decirte que como bien dices, soy una amante y apasionada del fútbol soccer y en general y si tengo la oportunidad, la verdad es que no lo pienso. Literal, veo toda la jornada futbolística de la Liga", señala Ana Laura Fleites, futbolista exseleccionada.

"El fútbol no solo me encanta y me apasiona, sino que forma totalmente parte de mi vida y mi día a día, es el deporte que me vio nacer, crecer, formarme y darme las oportunidades que hoy en día tengo, además del nombre que represento en la comunidad deportiva futbolística".

"Sobre el partido, yo pienso que el América Vs Chivas es más que un Clásico. Es hablar de una historia, es hablar de generaciones de grandes figuras y creo que para la afición de ambos equipos sigue siendo esperando, pero ya no tanto para la afición del fútbol".

"Creo que esas buenas épocas de rivalidad, donde se jugaba realmente un Clásico, se fueron quedando un poco atrás. Pero todos lo vemos, aunque no le vayamos a ninguno de los dos equipos”.

Orgulloso de los yucatecos y de Henry

"Claro que nos apasiona, pero hoy más a los que amamos a nuestra tierra, amamos a Yucatán, porque un yucateco (Henry Martín) participará con un rol de protagonista importante", opina Pedro Morcillo López, expresidente del Sector Aficionado de FMF y directivo de fútbol local.

"Es un joven que sale de un club yucateco, del Soccer; jugó con mis equipos en su infancia, lo debuté en Tercera, en Cuarta, estuvo en selección nacional a los 15 años. Y hoy está rankeado entre los mejores delanteros del país, peleando con delanteros extranjeros. Es para sentirnos orgullosos".



"No entiendo una cosa: por qué la gente se apasiona de más, tanto, que va ofendiendo y molestando a Henry. Lo entenderé de quienes no sean yucatecos, pero, ¿que lo hagan yucatecos? Primero está el origen de Henry, sale del futbol aficionado, del fútbol amateur, es yucateco".

"Si hoy Henry estuviera con Chivas, aunque le voy a América desde niño, le iría a Chivas por apoyar al yucateco. Afortunadamente Henry está con América y le vamos al América”.

Herencia familiar y de grandes pasiones

"El Clásico en el fútbol mexicano significa para mí un encuentro entre dos equipos importantes, de tradición y de jerarquía en nuestra cultura futbolística", dice Daniel Martín Medina, exjugador, padre de Henry Martín.

"Un partido donde no importa la posición que cada equipo ocupe en el momento, ya que en esos partidos se juega más que tres puntos, se juega el orgullo de portar la playera de un equipo que a lo largo de los años se ha ganado el prestigio, el cariño y la pasión de sus seguidores.

"Desde luego que sí me apasiona, ya que estos partidos los he seguido desde muy niño. Además que me considero un apasionado de este deporte, el cual me ha dado mucho en la vida personal y familiar".

“Obviamente, el equipo donde milite alguno de mis hijos (en este caso Henry) siempre será el favorito para mí”.

Fotos Archivo del Diario de Yucatán

Diseño editorial: Eduardo Loría Villanueva