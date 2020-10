¿Dónde se jugará el partido de León vs América?

Aficionados se han mostrado enojados y confundidos tras darse a conocer el desalojo del club.

GUANAJUATO.— A 10 días de que el León reciba el América por la Fecha 14 del Guardianes 2020, no hay sede en teoría para efectuar ese partido, ahora es oficial que el club no ya no tiene estadio.

Pero, medios locales han informado que el partido León vs América podría jugarse en Irapuato, en el estadio Sergio León Chávez.

ÚLTIMO MOMENTO 🚨🦁



El estadio Leon acaba de ser desalojado. Ya no le pertenece a Grupo Pachuca, su nuevo dueño es Roberto Zermeño



El León ya no tiene estadio. Medios locales informan que el partido León vs América podría jugarse en Irapuato, en el estadio Sergio León Chavez. pic.twitter.com/yfbePhDkR1 — Analistas (@_Analistas) October 9, 2020

¿Qué dice el reglamento?

En el reglamento de competencia de la Liga MX, no existe algún apartado que hable al respecto, pero en el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, se lee en el artículo 58 que el Comité Ejecutivo podrá autorizar un cambio por causas de fuerza mayor, como las que se están presentando el equipo.

El reglamento señala que en caso de que sea autorizado un cambio, el club no podrá jugar en otra plaza ocupada por un club de la Liga MX o Expansión.

Suenan Caminos de Guanajuato en las inmediaciones del Estadio #León



Mañana triste para la afición esmeralda.



La gente del nuevo propietario ya entró al recinto histórico. pic.twitter.com/ArMTc6fN64 — Rafael Lira (@Rafael_Lira_1) October 9, 2020

Los posible estadios para ejecutar el encuentro con el América

Las sedes más cercanas con estadios que "cumplan" con los requisitos para alojar un partido de este tipo son Sergio León Chávez en Irapuato y Miguel Alemán en Celaya.

Por ahora, en lo que se resuelve todo, el @clubleonfc jugaría sus partidos en Irapuato, en el Sergio León Chávez. pic.twitter.com/4kSb6v4Krh — ESTADIOSdeMÉXICO 🏟 (@MXESTADIOS) October 9, 2020

El partido entre León y América está programado para celebrarse el lunes 19 de octubre a las 21:06 horas en el estadio León.

